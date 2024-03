Norge-profil fikk «sjokk» av Strandberg-nyhet – VIF varsler pengekrav

– Jeg fikk sjokk da jeg hørte om det. Ting snur fort og livet er brutalt.

Det sier landslagsspiller Leo Østigård til NRK om skjebnen som har rammet hans gamle stoppermakker på landslaget.

I den nye NRK-dokumentaren «Drømmen om EM» forteller Strandberg at han ikke skal ha fått blodfortynnende etter en ryggoperasjon i desember, til tross for at det står instruks om dette i journalen hans.

Noen uker senere oppsto blodproppen som førte til at han måtte legge opp.

Strandberg åpner opp – ukjent drama ødela karrieren

VIF forbereder erstatningskrav

Svein Graff, daglig leder i Vålerenga, sier at klubben nå er i ferd med å bestemme seg for hvordan de skal forholde seg til det mulige verditapet i å miste en kaptein og viktig spiller.

– Stefan fikk ikke den behandlingen han skulle hatt, og blodproppen tvang ham til å legge opp. Det er først og fremst tragisk for Stefan, men rammer også Vålerenga. Han var vår kaptein og lagets viktigste spiller, topp motivert for å løfte Vålerenga tilbake til Eliteserien, før fotballkarrieren fikk en bråstopp. Vi innhenter nå juridiske vurderinger og forbereder et erstatningskrav, forteller Graff til NRK.

VARSLER PENGEKRAV: Svein Graff og Vålerenga. Foto: Terje Pedersen / NTB

Kjetil Nerhus, klinikkdirektør og viseadministrerende direktør på Martina Hansens Hospital, sier at han ikke ønsker å kommentere saken noe ytterligere enn det han allerede har sagt til NRK:

«Dessverre oppstår det av og til komplikasjoner i forbindelse med kirurgiske inngrep, også hos oss. Vi ønsker ikke å kommentere enkeltsaker i mediene, men jeg kan si generelt at dette er noe vi er svært opptatt av, og hver gang vi får informasjon om at det er oppstått en komplikasjon så tar vi det på alvor.»

– Ingen unner ham dette

Nyheten ryster Strandbergs kolleger i Fotball-Norge.

– Det er trist at det skulle ende sånn. Han har stått i det og gjort det han kan, men så skjer det på denne måten. Det er grusomt trist, og ingen unner ham dette. Det er vondt for alle, sier Østigård.

De to har fått et tett bånd gjennom tiden på landslaget. Strandberg har fungert som en mentor for sin ni år yngre stoppermakker.

Østigård er glad for at Strandberg kom fra den livstruende blodproppen med livet i behold.

– Først og fremst må man være glad for at det gikk bra med ham, det kunne ha gått mye verre. Han er i live. Men det er ikke en situasjon han ønsket. Livet er brutalt, og han har nok vondt inni seg når han måtte avslutte karrieren på grunn av det der. Det er utrolig kjipt at han må legge opp på grunn av det der, sier Napoli-spilleren.

GODE VENNER: Leo Østigård og Stefan Strandberg fant tonen både på og utenfor banen. Foto: BILDBYRÅN

Solbakken: – Tragisk

Landslagssjef Ståle Solbakken har hatt mye kontakt med Strandberg siden situasjonen oppsto.

De to har snakket sammen jevnlig de siste ukene og møttes flere ganger.

– Det er tragisk, sier Solbakken til NRK.

– Nå ser det ut som Stefan kommer godt ut av det likevel, men du vil jo alltid bestemme selv når du vil stoppe. Men helsa er det aller viktigste, og nå ser det ut som det går sånn noenlunde bra med Stefan allerede og kommer bare til å bli bedre og bedre. Men det du referer til er jo aldri morsomt, sier landslagssjefen til NRK om det som fremstår som en sykehustabbe.

– Hvordan synes du han håndterer at fotballen er blitt dratt vekk fra ham?

– Det tøffeste perioden kommer helt sikkert nå, når han kommer seg på beina igjen og er frisk både i hodet og kropp, så får vi se. Men det skal nok gå bra, han er en sterk fyr, sier Solbakken.

MISTET STRANDBERG: Ståle Solbakken brukte Stefan Strandberg som en viktig brikke på landslaget. Foto: BILDBYRÅN

– Det traff meg

Også i Vålerenga har Strandbergs situasjon preget spillertroppen.

Forsvarskollega Vegar Eggen Hedenstad (32) kjente det på kroppen da han hørte om hva som hadde skjedd.

– Jeg er jo ett år yngre enn Stefan, så jeg kjenner meg litt igjen i at det nærmer seg en slutt på fotballkarrieren. Så det traff meg, akkurat den biten der med å ikke ha muligheten til å kunne velge selv når det er slutt på moroa, sier Hedenstad til NRK.

Christian Borchgrevink, mannen som har overtatt Strandbergs rolle som VIF-kaptein, forteller at Vålerenga har mistet en spiller som tok ansvar i hverdagen og var en god leder.

– Det er brutalt og nitrist, rett og slett. Jeg skjønner så godt at man føler seg frarøvet til dels identiteten sin. Jeg kjenner jo Stefan godt og vet hvor ambisiøs han var og skulle ha vært. Det der er noe av det verste som kan skje en fotballspiller, sier Borchgrevink til NRK.

PREGET: Christian Borchgrevink. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Ordentlig jævlig

Han har selv hatt en kneskade som gjorde fotballfremtiden usikker. Det tenker han mye på når han prøver å ta innover seg det Strandberg nå opplever.

– Da hadde jeg noen dårlige netter og dårlige dager. Det å kjenne at jeg ikke hadde kontroll over ting, det var det vanskeligste, sier han.

– Jeg kan se for meg, det her er ti ganger verre enn det jeg gikk gjennom, at det har vært ordentlig jævlig, legger han til.

Vegar Hedenstad ønsker nå Strandberg lykke til med neste kapittel i livet. Hva det innebærer, vet ikke Strandberg selv engang.

Men at han vil være i fotballen, det slår han fast i NRK-dokumentaren.

– Han er en tøffing, han kommer til å komme seg gjennom dette. Men det er viktig at han har gode folk rundt seg, sier Hedenstad.