Strandberg åpner opp – ukjent drama ødela karrieren

Voldsomt uvær truer Birken: – En varslet katastrofe

– Det blir ikke noe startskudd på lørdag, det er bare å glemme. Dette har vært en varslet katastrofe. Det er meldt 25 m/s i kastene fra nord, sier tidligere Birken-vinner Andreas Nygaard til NRK.

Han snakker om værmeldingene før lørdagens Birkebeinerrenn, hvor flere tusen langrennsentusiaster skal stå på startstreken.

I tillegg til kraftig vind, er det meldt store mengder nedbør. Dagen etter, på søndag, skal derimot sola skinne.

Anders Aukland, som er en del av NRK-podkasten Skiklubben, oppfordrer arrangøren til å bytte dag.

– Min oppfordring til Birken er at de tar en helt rå avgjørelse og bytter til søndag. Det er ikke for at folk skal bli brun av å gå i sola over fjellet, men for at de i det hele tatt skal bli skirenn, sier han.

Både Aukland og Nygaard frykter at tusenvis møter opp for så å bli møtt av en sen avlysning. Det lover arrangøren at ikke skal skje.

Torsdag sitter rennledelsen i møter for å finne ut hvordan de skal håndtere uværet og vurderer alternativer.

– Det blir tatt en avgjørelse i løpet av dagen. Vi kommer til å gå ut med info slik at folk kan planlegge, både med tanke på transport og overnatting, sier daglig leder i Birken, Hans Otto Olsen.

Å flytte rennet er imidlertid ikke bare-bare.

– Det er en stor logistikkutfordring, sier Olsen, og nevner transport av utøvere, varetransport, løypekjøring og dugnadspersonell.