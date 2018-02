Norge mot tidenes medaljerekord i et vinter-OL

Den første OL-uken ble preget av tysk dominans på medaljestatistikken, men siden Johannes Høsflot Klæbo sikret stafettgull søndag, har ikke Norge sett seg tilbake.

Etter 76 av 102 øvelser topper Norge oversikten med hele 33 medaljer fordelt på 13 gull, 11 sølv og 9 bronse.



Tyskland følger nærmest med 24 medaljer. Og for ordens skyld: Sverige ligger nede på sjuendeplass på listen med åtte medaljer samme dag som hockeylaget røk ut i kvartfinalen mot Tyskland.

Allerede med 41 gjenstående øvelser hadde Norge tangert sin egen medaljerekord i vinter-OL på 26 satt på Lillehammer og tangert i Sotsji. Gullrekord på 13 fra Salt Lake City-lekene ble tangert onsdag.

Da er det på tide å løfte blikket internasjonalt. USA har medaljerekorden i vinter-OL med 37 pallplasseringer satt i Vancouver i 2010. Rekorden for antall gull i et og samme OL ble satt av Canada med 14 på hjemmebane i det samme mesterskapet.

Overraskende medaljer

Tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl er svært imponert over det Norge har prestert under OL i Pyeongchang hittil.

Tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl. Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

– Ut ifra det vi har prestert tidligere i vinter så kunne vi vel håpe på målsettingen på 30 medaljer. Men det som er så herlig er at vi har fått en del overraskende medaljer, slik som i dag med Ragnhild Mowinckel og lagtempo-gutta på skøyter. Det fører jo til at vi sprenger alle grenser og mål.

Stensbøl var toppidrettssjef da Norge sanket medaljer under OL i Salt Lake City i 2002. Nå har han tro på at Norge kan slå medaljerekorden til USA.

– Ja, etter at dette begynte å ta av så har jeg tippet 37–38 medaljer, så jeg har tro på at vi kan ta den rekorden.

Ragnhild Mowinckel synes det er stor stas å være en del av OL i Pyeoungchang og tidenes norske alpin-mesterskap.

– Det er stort. Det er så kult å være norsk i dette OLet her og det er så bra at det er så mange som har fått det til og bidratt til den statistikken, sier Mowinckel og fortsetter:

– Det her er noe du kommer til å huske for evig og alltid. Det at det per nå er et av det beste (mesterskapene) vi har hatt, det er helt utrolig. Jeg er stolt over å kunne bidra til det.

TO SØLV: Ragnhild Mowinckel overrasket alle onsdag og tok sin andre sølvmedalje under mesterskapet. Foto: MARTIN BERNETTI / AFP

Klør seg i hodet i utlandet

Mange utenlandske medier klør seg i hodet og funderer på hvordan et land med fem millioner innbyggere kan være så dominerende i OL.

Det amerikanske business-magasinet Forbes tror noe av grunnen kan være penger og tilgangen til løyper.

«Det å kjøpe skiutstyr og ha tilgang til løyper, har en tendens til å tiltrekke seg en rikere del av demografien. Norge er et land med utallige steder for skigåing, samt en enorm mediedekning av arrangementene.»

Mens Wall Street Journal skriver blant annet følgende:

«Nordmennene mener at det å ha det gøy er viktigere enn å vinne medaljer. Derfor har de vunnet flest medaljer i Pyeongchang ... Andre burde kanskje begynne å følge med på hva enn Norge gjør.,» skriver Wall Street Journal.

Britiske The Guardian skriver blant anner at de tror Norges vektlegging av godt lagarbeid og en «stjernefri» kultur ser ut til å har gitt utbytte.

Midt i den svenske hockey-fiaskoen ble også Norge nevnt i en Twitter-melding av den kjente tv-personligheten Patrick Ekwall.

Flere medaljesjanser i vente

Fortsatt gjenstår en rekke øvelser der Norge har gode grunner til å håpe på flere pallplasser.

Torsdag venter følgende øvelser: Slalåm menn, kombinert lagkonkurranse og skiskytterstafett for kvinner.