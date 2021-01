Norge med utklassingsseier – nå venter nervepirrende søndag

Det ble til slutt en stor seier over Algerie, men i og med at både Portugal slo Sveits og Frankrike tok to poeng mot Island, så avgjøres Norges VM-skjebne først sent søndag kveld.

Da må først de norske håndballherrene slå Island. Så må de sette seg ned og håpe at Frankrike tar poeng mot Portugal, eller at portugiserne vinner med sju mål eller mer, for at det skal bli kvartfinale i Egypt. Det fordi Norge tapte åpningskampen mot Frankrike med fire mål.

– En kjip situasjon, men vi får ikke gjort noe med de andre resultatene, sa Christian O'Sullivan nøkternt før kampen.

– Det er utrolig viktig at Norge får konsentrert seg godt om seg selv og det de skal gjøre. Alt annet må man bare legge i franske hender, sier NRKs ekspert Håvard Tvedten.

– Rot og kaos

Landslagssjefen tok sjansen på å rullere litt på spillerne mot det noe ukjente afrikanske laget, som imponerte mot Frankrike. Og til tross for noen feil og nye skuddbom, tok Norge en klar føring fra start.

GOD KAMP: Alexander Blonz fikk masse rom på venstrekanten, og scoret seks mål. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / Reuters

Etter 19 minutter kom Sander Sagosen inn. På den relativt korte tiden på banen rakk han å score fem mål. Kveldens foretrukne målvakt, Kristian Sæverås, vartet også opp med flere flotte redninger. Da ledet Norge med seks til pause.

– Det er litt kvalitetsforskjell, og en sånn typisk kamp. Gode i perioder og rufsete i perioder, og Norge har brent litt for mye. I midtforsvaret er det også litt å gå på, oppsummerte Tvedten.

– Vi skaper muligheter mot en uortodoks motstander. Det er en del angrep og forsvar som blir litt rot og kaos, så det må vi bare stå i, sier trener Børge Lund.

MELDTE SEG PÅ: Kent Robin Tønnesen scoret tre i den første omgangen. Foto: Petr David Josek / AP

Dro ifra

Fire minutter ut i andre omgang hadde Norge økt ledelsen til ni mål. Og før omgangen var halvspilt var de foran med hele 13. Da utnyttet de kampen til å teste ut ulike variasjoner spill, som et overtall med sju mot seks spillere.

– Det er vel første gang vi ser Norge gjør dette i VM, bemerket Tvedten.

Algerie pådro seg også et direkte rødt kort for en takling av Gøran Johannessen.

– Nå har Algerie bare gitt opp rett og slett, slo kommentator Patrick Sten Rowlands fast.

RETT UT: Gøran Johannessen ble taklet hardt flere ganger. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Til slutt ble det seier med 13 mål, og Norge er oppe på seks poeng. At målforskjellen ser penere ut, har lite å si hvis tre lag ender med samme poengsum. Da er det innbyrdes målforskjell som teller.