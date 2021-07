Norge med stort steg mot kvartfinale: – Vi er egentlig litt heldige

Norge – Argentina: 27–23

Norge tok et stort steg mot kvartfinale i OL etter seieren mot Argentina onsdag, mye takket være tidvis solid forsvarsspill.

I en periode av onsdagens kamp, spilte Norge så bra forsvarsspill at Argentina gikk over ti minutter uten å skåre. Likevel ble det mer spennende enn hva Norge håpet på.

– Vi vet alle sammen at vi har 10-15 prosent mer å gå på. Det visste vi i forrige kamp, men gode lage klarer å ta ut akkurat det som er nødvendige. Så får vi kanskje spart litt ekstra med krefter, sier Sander Sagosen til NRK etter kampen.

– Vi er egentlig litt heldige

Det var først og fremst fremover Norge slet. Nordmennene hadde en skåringsprosent på snaut 60, og endte med over 20 bomskudd i løpet av kampen.

– Vi må litt mer oppi skytinga vår over hele linja, meg inkludert. Setter vi de ballene i mål som egentlig er frie «sjanser» som vi spiller oss til, vinner vi med ti mål. Hvis ikke vinner vi med fire, sier Sagosen.

Bakerst stod keeper Christian Sæverås og så på det norske angrepsspillet. Selv om angrep ikke er hans ekspertise, syns han det ble for mange bom fra lagkameratene.

– Jeg synes vi starter veldig bra. Så begynner vi å gjøre noen feil i angrep som gjør at de får noen enkle kontra-mål og begynner å komme inn i kampen igjen. Så blir det litt kaoshåndball i starten av andre omgang før vi redder oss bra inn igjen i de siste ti minuttene, sier keeper Christian Sæverås til NRK etter kampen.

At Norge bommet på for mange sjanser, er NRKs ekspert enig i.

– Vi skyter for dårlig, så vi er egentlig litt heldige. Argentina er ikke så skarpe i en del situasjoner, og da vinner vi ballen tilbake, mener Tvedten.

Drømmestart før skuffende periode

Heldigvis har det norske forsvarsspillet vært bra så langt i OL. Det var det også i dag. Norge var det laget som hadde sluppet inn færrest mål etter at alle lagene hadde spilt to kamper.

DUELLER: Det var en tøff kamp for Norge, med mange fysiske dueller. Til slutt kom Norge seirende ut. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Også i Norges tredje kamp startet det bra defensivt. Først da klokken hadde passert 13 minutter, skåret Argentina sitt andre mål. Norge ledet 9–3 på et tidspunkt, og alt så lovende ut.

Men så gjorde Norge en del bytter, og kampen skiftet dynamikk. Argentina skåret seks mål på rad og plutselig stod det 9–9. Likevel mener ikke Norges største stjerne, Sander Sagosen, at laget mistet konsentrasjonen.

– Nei det vil jeg ikke si. Men vi har en perioden i første omgang da vi går fra 3-9 til 9-9 som gjør at det blir fight igjen og krig. Argentina er et godt lag, de har vist i alle kamper at de er med å kjempe seg inn til slutten. Jeg synes vi har meget god kontroll de siste ti minuttene, men likevel så er det en liten nerve der. Vi gjør ikke mer enn vi må i dag, men det er fint med sånne dager og, sier Sagosen.

Til pause ledet Norge med ett mål.

– Jeg syns ikke de skal være fornøyde. Dette er langt unna det vi forventer av de norske herrene. Vi sliter fra midten av omgangen og ut. Egentlig da vi byttet veldig mye på en liten periode. Da får vi litt kontra og mål imot, mente NRKs ekspert, Håvard Tvedten.

Likevel er dette et stort steg mot kvartfinale. Akkurat nå, før Brasil møter Spania og Frankrike møter Tyskland senere i dag, står Norge med fire poeng på tre kamper. Det betyr at Norge har tatt et stort steg mot kvartfinale i OL. Norge er fortsatt det laget som har sluppet inn færrest mål av dem som til nå har spilt tre gruppespillskamper.

De fire beste lagene går videre til kvartfinaler fra hver gruppe.