Norge kontret Sør-Korea i senk

Kampen endte til slutt 39–28 til Norge.

Norge bøttet inn med mål fra start da de spilte sin første kamp mot Sør-Korea i firenasjonsturneringen på Sotra.

Landslagstrener Thorir Heigersson var fornøyd med kampen, men ser at Norge fortsatt har litt å jobbe med inn mot VM i desember.

– Vi er veldig med fra start hele gjengen som begynner førsteomgangen. Vi møter visstnok et juniorlag i Korea, og det ser man på opptredenen. Men like fullt et bra spill av oss, sier Heigersson.

– I andre omgang slipper vi oss litt ned, og de setter inn på de beste spillerne sine og da blir det jevnere. Resultatet lyver litt i forhold til det vi kommer til å se i VM. Vi fikk avdekket en del ting å jobbe med. Alle de basic tingene, de må vi begynne med igjen, sier Heigersson.

– Kurtovic storspilte bak

Amanda Kurtovic (26) og Heidi Løke (35) ble Norges mestscorende med sju mål hver. Kurtovic storspilte da hun for første gang spilte bakposisjon etter mange år på kanten.

– Det er en ny rolle jeg trer inn i og jeg trives veldig godt med den. Også liker jeg at jeg og Nora har et veldig godt samarbeid også, sier Amanda Kurtovic etter kampen.

GOD KAMP AV KURTOVIC: Amanda Kurtovic gjør en god kamp som bakspiller. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Hergeirsson var fornøyd med Kurtovic og vil bruke henne både som høyre og midtre bakspiller framover.

– Amanda er bra som høyreback, og der må hun omstille seg litt. Det gir oss noen spennende muligheter. Amanda gjør absolutt en godkjent kamp, sier Heigersson.

Les også: Får endelig spille i favorittposisjonen: – Vi har snakket mye om det

NRKs håndballekspert Geir Oustorp var også imponert over Kurtovic.

– Jeg synes Amanda Kurtovic gjør en veldig bra landskamp, og det er moro å se når hun endelig får muligheten på bakposisjonen både som høyre og som midtre bakspiller, sier Oustorp.

Etter pause ledet Norge 22-12, og ti av målene ble scoret på kontringer.

– Motstanden er altfor dårlig. Men ti kontra er bra, og vi får muligheten til trene på ting vi ønsker, som kontraspillet, sier Oustorp etter første omgang.

Christensen debuterte

Emilie Christensen (24) fikk sin debut under kampen mot Sør-Korea. Hun fikk mer spilletid enn hun hadde sett for seg på forhånd.

– Jeg ble litt nervøs når han ba meg gjøre meg klar, og så at det var femten minuttet igjen på klokken. Men jeg tok en utvisning, så det ble ikke så mange minutter, sier en smilende Christensen til NRK.

Alt i alt er hun fornøyd med debuten og føler hun finne mer og mer roen på laget, men sier hun har litt høye skuldre i kampsituasjonen.

På lørdag venter Ungarn, som for øvrig også er Norges første motstand under VM i Tyskland i desember.