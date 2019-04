Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det var i privatlandskampens åpningsminutt at et skudd fra Caroline Graham Hansen traff hånda til en spiller fra New Zealand, uten at dommeren blåste.

I de nye reglene, som offisielt innføres 1. juni, heter det at det skal blåses for hands i målsituasjoner, uansett om det er med vilje eller ikke.

FRUSTRERT: Caroline Graham Hansen. Foto: JORGE GUERRERO / AFP

– Det var en kamp som hadde mye rart ved seg. Dommeren valgte å blåse på null og niks for oss og mye for dem. Sånn ble det i dag, sier en oppgitt Graham Hansen som tror kampbildet ville sett ganske annerledes ut om Norge fikk straffe etter ett minutt.

Til tross for at reglene, som kommer til å bli brukt under sommerens fotball-VM, ble praktisert i privatlandskampen mellom Norge og New Zealand på Marbella, dømte ikke dommeren straffe til Norge.

Tror på subjektiv dømming

I etterkant av kampen opplyser den lokale dommeren til NRK at hun så handsen, men mente det ikke var straffe fordi New Zealand-spilleren hadde armen inntil kroppen.

Landslagssjef Martin Sjögren tror man vil få se at hver enkelt dommers subjektive mening spiller inn i slike situasjoner, uansett hva som står i regelboka.

– Det er opp til dommerne å avgjøre. Jeg tror vi kommer til å få se litt ulike tolkninger av handsregelen i VM.

Han legger til at grove dommerfeil vil kunne plukkes opp av videodømming (VAR) under sommerens mesterskap.

Nye fotballreglar frå 1. juni Ekspandér faktaboks Det skal alltid dømmast hands når ballen og armen har kontakt ved ein målsituasjon, uansett om det er med vilje eller ikkje

Ballen treng ikkje gå ut av feltet ved utspel frå keeper før ein utespelar er borti han

Ingen spelar frå det angripande laget får stille seg i muren ved frispark

Keeper treng berre ha ein fot på målstreken ved straffespark

Ein spelar som blir bytta ut, skal ut av bana på nærmaste punktet på sidelinja eller dødlinja

Blemme av Thorisdottir

Kun fem minutter etter hands-situasjonen kom kampens eneste mål.

Maria Thorisdottir feilberegnet da hun skulle heade ballen tilbake til keeper Ingrid Hjelmseth. New Zealand-angriper Rosie White snappet opp ballen, og hadde få problemer med å pirke den forbi Hjelmseth.

Thorisdottir som gjorde comeback etter nesten et halvt år ute med hodeskade, var naturligvis skuffet etter tabben.

– Jeg feilberegnet og det er sånn som skjer. Hedigvis kom det i denne kampen og ikke i VM, forteller hun.

TABBE: Rosie White scoret kampens eneste mål da Norges Maria Thorisdottir feilberegnet. Du trenger javascript for å se video. TABBE: Rosie White scoret kampens eneste mål da Norges Maria Thorisdottir feilberegnet.

Graham Hansen frustrert

Norge jaget ulikning resten av kampen og kom til flere gode sjanser, men manglet effektivitet foran mål. Dermed endte det med 0-1-tap.

– Vi slipper inn et enkelt mål, og så blir vi straffet for at vi ikke klarer å score selv. Alle kjenner på en stor frustrasjon for at vi ikke vinner denne kampen. Vi må slå tilbake. Jobbe videre og lære av det vi ikke fikk til i dag, sier Graham Hansen.

Landslagssjef Martin Sjögren er også klar på at de norske kvinnene burde sikret seieren mot New Zealand i Spania i dag. Likevel vil han ikke svartmale alt i forkant av VM.

– Vi burde ikke tapt denne kampen. Vi kontrollerer store deler av den, men vi må klare å håndtere kontringene deres. Vi kommer til store sjanser, og det er en del bra å ta med seg fra dette, sier han.

Kampen var den andre Norge spilte mot New Zealand på fire dager, etter at de vant fredagens uoffisielle kamp 1-0.

Den kampen fikk mye oppmerksomhet ettersom Norge prøvde å holde resultatet skjult.

Neste landslagssamling er precampen kun dager før VM starter 7. juni.