– Vi har fått ekstremt mye oppmerksomhet for at vi har hatt en stengt kamp. Vi vant Algarve Cup for en måned siden, men det var ikke i nærheten av det samme. Kanskje vi må stenge kamper oftere, sier landslagstrener Martin Sjögren lattermildt.

Det har ofte blitt etterlyst mer oppmerksomhet rundt fotballandslaget for kvinner, og det siste døgnet har det vært nettopp det. Sjögren har fått uvanlig mange henvendelser fra media.

Men nå kom oppmerksomheten på et tidspunkt hvor den faktisk ikke var helt ønsket.

Ville legge lokk på kampen

Det hele startet med at fotballandslaget skulle spille treningskamp mot New Zealand fredag. Begge lagene har samling på Marbella denne uken.

Kampen skulle lagene bruke til å teste både spillere og forskjellige typer spill med tanke på VM senere i sommer.

Lagene ble derfor enige om at kampen ikke skulle filmes, og ingen informasjon skulle publiseres noe sted. Ikke en gang resultatet, noe som fikk flere til å stusse.

Journalister som tok kontakt fikk beskjed om at de verken kunne få vite resultatet eller noe annet - bortsett fra at hele laget fikk spilletid i kampen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Men New Zealand hadde kanskje ikke fått med seg alt i avtalen, for på kvelden publiserte de både resultatet og målscoreren på sine nettsider.

Da kom det frem at Norge hadde vunnet 1-0, etter scoring av Amalie Eikeland.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Landslagssjefen medgir at han bare må se det litt komiske i hvordan det hele ble.

– Det er mye oppmerksomhet for en lukket kamp, sier han og smiler, før han utdyper:

Sandviken-spiller Amalie Eikeland scoret det hemmelige målet for Norge. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Vi vil ikke snakke om kampen, for det er hele ideen med å ha en stengt kamp. Det viktigste er at den ikke ble filmet, med tanke på konkurrenter og slikt. Men at det ble som det ble, det er jo morsomt.

Han sier lagene i utgangspunktet var enige om å ikke fortelle noe om kampen.

– Vi kan bekrefte at det de skriver på nettsiden sin stemmer, sier han med et smil, og legger til at siden dette var en kamp med mye testing, hadde ikke resultatet noen særlig betydning for noen av lagene.

Ny kamp mot New Zealand

Norge skal spille en offisiell treningskamp mot New Zealand i neste uke. Den skal ikke holdes hemmelig.

– Da blir det mer normale forhold og mer normale lag. Kampen blir et viktig steg for oss i forberedelsene. Vi har vært gode i en lengre periode nå, men det er viktig at vi får ut de ekstra prosentene som gjør at vi kommer i VM-form, sier Sjögren.

Det er bare to måneder til VM starter. Norge starter mot Nigeria 8. juni, mens vertsnasjon Frankrike venter fire dager senere. Sør-Korea er motstander i siste gruppekamp 17. juni.

Norge ønsker da å revansjere den svake EM-innsatsen i fjor, hvor de ikke greide å gå videre fra gruppespillet.