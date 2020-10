Norge beste nasjon i Sotsji etter russisk skandale: – En oppreisning

Alle resultatene til den russiske skiskytteren Jevgenij Ustjugov fra 1. januar 2010 til slutten av 2013/2014-sesongen – noe som gjelder både OL i Vancouver og OL i Sotsji – strykes på grunn av doping, opplyser Ustjugovs advokater til det velrennommerte nettstedet Inside the Games.

Dette bekrefter Det internasjonale skiskytterforbundets uavhengige dopingenhet i en pressemelding i ettermiddag.

Strykingen av Ustjugovs resultater betyr hovedsakelig tre ting:

Ustjugov mister OL-gullet på fellesstarten fra Vancouver 2010, noe som betyr at Martin Fourcade får gullet.

På grunn av Ustjugovs dopingdom mister det russiske laget OL-gullet på skiskytterstafetten for menn i Sotsji i 2014. Det fører til at Tyskland rykker opp til gull, Østerrike til sølv og Norge til bronse.

Ettersom russerne mister en gullmedalje, går Norge forbi vertsnasjonen på toppen av medaljestatistikken fra 2010. Norge vil stå med elleve gull, fem sølv og elleve bronse, mens russerne rykker ned til 2. plass på statistikken, med ti gull, ti sølv og ni bronse.

UTE: Jevgenij Ustjugovs resultater fra 2010 til 2014 strykes. Det betyr blant annet at OL-gullet på stafett fra Sotsji nå tilhører Tyskland. Foto: Rene Gomolj / AFP

Russerne anket

Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) bestemte allerede i februar at Ustjugovs skulle utestenges på grunn av unormale svingninger i blodverdiene hans, men russerne anket avgjørelsen til CAS.

Ifølge Inside the Games argumenterte advokatene til Ustjugov med at han har naturlig svært høyt hemoglobinnivå i blodet og at dette er noe flere i familien hans også har.

CAS kjøpte tilsynelatende ikke den forklaringen. Ifølge pressemeldingen fra IBU mener CAS at det er åpenbart at blodverdiene er blitt kunstig manipulert over tid. Dette er grunnen til at Ustjugov får en såpass alvorlig utestengelse som fire år. Det er ventet at CAS kommer med en offisiell redegjørelse senere tirsdag.

PRESTISJE: Russerne la enorm prestisje i å være best i eget OL. Nå strykes gullet til disse fire karene. Foto: Lee Jin-man / AP

Resultatet er uansett at det norske stafettlaget med Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø, Ole Einar Bjørndalen og Emil Hegle Svendsen rykker opp til bronseplass i Sotsji.

«Mr. Jevgenij Ustjugov har brutt dopingbestemmelsene paragraf 2.2 ADRV og brukt et forbudt stoff, oxandrolone. Han er utestengt i en periode på to år fra 13. februar 2020», het det i pressemeldingen fra IBU i februar.

NRK-ekspert Emil Hegle Svendsen (35), som gikk sisteetappen for Norge, klarer ikke å glede seg voldsomt over at han kan legge til en OL-medalje til de sju han allerede har.

– En positiv dopingdom er aldri gode nyheter. Det er egentlig veldig kjedelig og et gjentagende spøkelse som dukker opp av og til, sier Svendsen til NRK.

– Gikk for gullet

Trønderen lå an til å kunne gå Norge inn til gull på stafetten i Sotsji, men fikk trøbbel på siste skyting, noe som gjorde at Norge havnet på den sure 4. plassen.

TUNG DAG: Emil Hegle Svendsen var svært lei seg etter at gullet glapp på siste skyting for Norge. Etter målgang fikk han trøst av lagkompisene. Foto: Heiko Junge / NTB

Svendsen er tydelig på at det ikke blir noen fest for å feire den seks og et halvt år forsinkede bronsen i kveld.

– Det var gullet vi gikk for, og det var det som glapp. Dette blir nok ikke løpet jeg skal fortelle barnebarna om. Dette blir nok den lavest rangerte av OL-medaljene mine, sier han.

Svendsen synes det beste med dagens nyhet er at Norge går forbi Russland på medaljestatistikken, spesielt med tanke på det godt dokumenterte statsfinansierte dopingjukset som preget OL.

– At vi blir beste nasjon er kanskje den beste konsekvensen av dette. En bronsemedalje på skiskytterstafett har ikke så sykt mye verdi, men å bli beste nasjon, spesielt etter det russerne gjorde, føles veldig bra. Det er en slags oppreisning, sier han.

STORT OL: Emil Hegle Svendsen, Ole Einar Bjørndalen, Tiril Eckhoff, Tora Berger og resten av de norske skiskytterne levert et stort OL, og bidro sterkt til at Norge seks og et halvt år senere er beste nasjon. Foto: Timo Jaakonaho / NTB

– Kommer det til å sendes noen meldinger mellom Bjørndalen, Bø-brødrene og deg i kveld nå som dere alle får en bronsemedalje i posten?

– Hehe, ja, du skal ikke se bort fra at det blir noen meldinger. Det er alltid bra å pynte litt på statisikken.