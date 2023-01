Under Ski-VM for parautøvarar samlast håpefulle medaljejagarar frå heile verda i Östersund. Men i skiskyting glimrar Noreg med sitt fråvær.

For medan Johannes Thingnes Bø og co. herjar i verdscupen, sender ikkje den tradisjonsrike vinteridrettsnasjonen éin einaste skiskyttar til VM for parautøvarar.

– Det er litt skremmande, seier Noregs store langrennstjerne, Vilde Nilsen.

– Eg trur det står på rekrutteringa, og at ho har vore for dårleg. Vi er nøydde til å bli meir synleggjorde, meiner ho.

STJERNEUTØVAR: Vilde Nilsen er blant verdas beste para-langrennsløparar. Tidlegare satsa ho også på skiskyting. Foto: Samuel Andersen / NTB

Nils-Erik Ulset sin karriere varte i nesten 20 år, men i fjor sa den meritterte skiskyttaren takk for seg. 39-åringen var den einaste aktive para-skiskyttaren i Noreg før han la opp. No har det oppstått eit vakuum.

– Det er jo frykteleg synd. Eg skulle gjerne sett at nokon tok over etter meg. Skiskyting er den råaste vinteridretten vi har, seier han.

Jens Skjerven er prosjektleiar for para og breidde i Norges Skiskytterforbund. Han vedgår at resultatlistene blir fri for nordmenn i VM.

– Det er dessverre vanskeleg å finne utøvarar som kan utviklast til nivået som trengst på landslaget. Det er eit mål, men det tek nokre år før vi ser frukter av arbeidet i verdscupen, fortel han.

Program for ski-VM for parautøvere Ekspandér faktaboks Lørdag 21. januar: Kl. 10.30: Skiskyting, 7,5 kilometer, sittende. Kl. 12.40: Skiskyting, 7,5 kilometer, stående Kl. 14.30: Skiskyting, 7,5 kilometer synshemmede Søndag 22. januar: Kl. 09.30: Langrenn, 18 kilometer, sittende Kl. 12: Langrenn, 18 kilometer, menn, stående Kl. 14: Langrenn, 18, kilometer kvinner, stående Tirsdag 24. januar: Kl. 12.30: Langrenn, sprint, prolog Kl. 15.35: Langrenn, sprint, finaler Onsdag 25. januar: Kl. 09.30: Skiskyting, 10 kilometer, sittende Kl. 12: Skiskyting, 10 kilometer, stående Kl. 13.50: Skiskyting, 10 kilometer, synshemmede Fredag 27. januar: Kl. 10: Skiskyting, 12,5 kilometer, sittende Kl. 12: Skiskyting, 12,5 kilometer, stående Kl. 14: Skiskyting, 12,5 kilometer, synshemmede Lørdag 28. januar: Kl. 12: Langrenn, 10 kilometer friteknikk, kvinner, stående Kl. 13.30 Langrenn, 10 kilometer friteknikk, menn, stående Kl. 15: Langrenn, 10 kilometer friteknikk, sittende Søndag 29. januar: Kl. 10: Langrenn, blandet stafett, 4 x 2,5 km Kl. 12: Langrenn, åpen stafett, 4 x 2,5 km

Trur klubbane er redde

Ulset er tilsett som fagkonsulent innan paraidretten i Møre og Romsdal idrettskrins. Han sit også i ei gruppe som skal jobbe med å få nye parautøvarar inn i skiskyttarsporten.

– Det er tynt med utøvarar no, men forbundet har ein strategi for framtida, fortel han.

I langtidsplanane til skiskyttarforbundet for 2022–2026 heiter det at dei skal «leggje til rette for at utøvarar med funksjonsnedsetjing får like moglegheiter som funksjonsfriske. Prosjektet skal også sørgje for utvikling av framtidige landslagsutøvarar».

LAGT OPP: Nils-Erik Ulset. Foto: MOHD RASFAN / AFP

Ifølgje Ulset jobbar dei aktivt ut mot klubbane med rekruttering. Han håpar at paraidrett vil bli ein like naturleg del av idrettslag som andre sportar, og vil gjere det enklare for klubbane å fange opp talenta som finst. Slik kan framtidas parastjerner formast frå ung alder, håpar han.

– Det er ei utfordring å få utøvarar inn i klubbar. Det er ukjent og uvant for klubbane, og dei er redde for å gjere feil. Vi prøver å sørgje for at klubbane er tryggare til å ta imot den gruppa, seier Ulset.

Skjerven er samd med Ulset i at nokre klubbar er litt usikre på korleis dei kan leggje til rette for parautøvarar. Forbundet kan stille med utstyr til parautøvarar og hjelpe klubbane med å komme i gang.

– Så fort vi høyrer om nokre utøvarar, tek vi kontakt og prøver å samarbeide med den lokale klubben. Dei treng ikkje å vere redde for at det er vanskeleg, det handlar berre om litt tilrettelegging. Det er små ting og tilpassingar, som litt enklare tilgang til løyper, seier Skjerven.

Nilsen slutta med skiskyting

Ifølgje han har det vore ein trend at ein tidleg kastar parautøvarar ut i konkurransar, utan at dei eigentleg har grunnlaget på plass.

– Då har dei ikkje nivået inne, og det er ikkje sunt for idretten. Det er synd at det ikkje er med nokon i Östersund, men samtidig er det bra at eg ikkje gjer comeback berre for at vi skal ha nokon der, meiner Ulset.

Ifølgje Vilde Nilsen er det meir vanleg hos utanlandske nasjonar at utøvarane satsar både på langrenn og skiskyting. Ho var tidlegare i same situasjon, men valde til slutt å låse børsa inn i skapet.

Dermed mista skiskyttarsporten nok eit stort talent.

– For å bli best i det eine eller det andre, må ein satse på det eine. Eg kunne ha satsa på begge, men då kjenner eg at eg ikkje kunne ha gått 100 prosent inn for det, fortel Nilsen om avgjerda.

Skjerven fortel at dei samarbeider godt med Skiforbundet for å vekkje skiinteressa hos nye talent. Mellom anna under Ridderrennet i mars blir ungdom inviterte til å komme og teste vinteridrettane.

– Sjølv om det er forskjellar mellom langrenn og skiskyting, er dei også veldig like. Å auke samarbeidet gir berre fordelar, det er vinn-vinn for begge, meiner Skjerven.