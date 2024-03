– Det er skuffende selvfølgelig, men jeg sprang hele løpet i bane to. Men hva ellers skal jeg gjøre? Det er 14 mann. Det er et helsike. Jeg holder på å falle fire ganger. Arrangøren må nok ta seg en stripe her. Å sende 14 mann i finalen er hasardiøst, sier Nordås til NRK.

Nordås jobbet tidlig for å komme seg langt frem i det 14 mann store feltet, men første del av løpet ble preget av mye knuffing for nordmannen. Med 600 meter startet han igjen å avansere oppover og ut på sisterunden lå han i tredjeposisjon.

Til slutt ble Nordås nummer fem med tiden 3.37,03.

Seieren gikk til Geordie Beamish, som krysset målstreken på tiden 3.36,54.

– Du fokuserer mer på å holde deg på føttene underveis enn å springe løpet. Jeg er pinnestiv på oppløpet fordi jeg har brukt så mye krefter på piss underveis, sier Nordås videre.

– Jeg gikk kun for gullet. Da tapte jeg nok medalje på det, men det vil jeg si at var verdt det. Jeg ofrer gladelig en bronse eller sølv for å ta et gull, men nå gikk det ikke, sier han videre.

Trener Gjert Ingebrigtsen mener Nordås ikke var besluttsom nok.

– Når du havner bak som nummer elleve, da har du gjort det vanskelig for deg selv. Da har han et valg. Han kan enten ligge der og vente til det byr seg en anledning eller forsere, sier han, og fortsetter:

– Han velger å prøve og feile litt, og så forserer han når det er et par runder igjen. Han har nok brukt for mye energi før han kommer dit.

NRK har kontaktet presseavdelingen til det internasjonale friidrettsforbundet, men foreløpig ikke fått svar.

Femteplass til Narve Gilje Nordås Du trenger javascript for å se video.

Spådde «helsikes kaos» før start

I 2022 ble finalefeltet på 1500 meter økt fra ni til tolv løpere. I søndagens finale var det altså 14 løpere, som følge av at to løpere som falt i forsøket fikk sjansen i finalen.

– Det blir jo et helsikes kaos. Selv til å være utendørs så er det forbanna mye folk, så når du skal fordele det på en innendørsbane, så tror jeg det blir folk som faller. Jeg må bare satse på at jeg ikke blir en av dem, sa Nordås til NRK tidligere søndag.

– Det er på grensen til uforsvarlig, sa Rodal like før start.

Heller ikke Nordås' trener Gjert Ingebrigtsen var fornøyd før start:

– Jeg hadde håpet at noen hadde trukket seg, så feltet hadde snevret seg inn en smule. Før var ni stykk normalen i en finale på 1500 meter. Nå er det tolv, så har det lagt til to i tillegg. Det er nesten dobbelt så stort som det normalt sett skulle vært, sa Ingebrigtsen.

Siden 1. januar 2020 har Nordås kun hatt syv «fridager»:

Kerr rister på hodet av Nordås-avsløring: – Det er ikke flaks

Høyest rangert

Narve Gilje Nordås fikk sitt virkelig gjennombrudd i 2023. I fjor senket han sin personlige rekord på 1500 meter fra 3.36,23 til 3.29,47 og tok VM-bronse på distansen i Budapest.

25-åringen har for alvor befestet sin plass i verdenstoppen og inn i årets innendørs-VM i friidrett var han den høyest rangerte løperen på plass, som nummer fire på verdensrankingen.

Jakob Ingebrigtsen har valgt å stå over mesterskapet etter skadeproblemer gjennom høsten og vinteren. Josh Kerr og Yared Nuguse valgte begge å løpe 3000 meter i innendørs-VM, hvor Kerr vant foran Nuguse.

I tillegg til Nordås var både Mario Garcia og Cole Hocker, som ble henholdsvis seks og syv i fjorårets VM, med i søndagens VM-finale.

På start var også regjerende verdensmester på 1500 meter innendørs, Samuel Tefera.

Ingen av dem kunne imidlertid gjøre noe med Geordie Beamish, som vant foran nevnte Hocker og amerikanske Hobbs Kessler.