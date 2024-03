– Det har jeg statistikk på!

VM-finaleklare Nordås tar det raskt fra toppen av hodet:

– Det var null i 2020, så var det en borte i USA på høsten i 2021, avslører Nordås med så bred dialekt at NRK misforstår høsten for både Heusden og Houston.

Deretter fulgte ulykksalige 2022 med hele tre løpefrie dager, som følge av reisedag til VM i USA, trekking av visdomstann og «så noe greier han fikk av Svela».

– Ikke én dag skadet!

Se reaksjonen til Josh Kerr da NRK presenterte tallene til Nordås:

Rivalene rister på hodet

Suksessåret 2023 endte med to løpefrie dager på grunn av en annen visdomstann og en forkjølelse. Og så legger han til én dag for å være på den sikre siden.

Totalt syv stykker på litt over fire år.

– Har han samlet vitenskapelig data på det? smiler Yared Nuguse etter å ha tatt VM-sølv på 3000 meter i Glasgow.

VM-GULL PÅ HJEMMEBANE: Josh Kerr tok VM-gullet på 3000 meter foran Yared Nuguse (til høyre) og Selemon Barega. Foto: Lise Åserud / NTB

Amerikaneren er sammen med Josh Kerr og Jakob Ingebrigtsen regnet som de største gullfavorittene i OL i Paris. Han har ikke like god kontroll:

– Men definitivt mer enn syv. I hvert fall under covid, da var jeg lat, smiler Nuguse.

– Jeg er bare en seks-dager-i-uken-fyr, sier Kerr etter VM-gullet.

Minst 30 ganger så mye «fri»

Skotten sier at han aldri tar lange pauser fra løpingen, men at hans fokus er å være klar for de store anledningene. Når han får høre Nordås-tallene rister han på hodet. Han har hatt mange siden 1.1.2020. Flere enn 200.

– Jeg tar én fridag i uka. Jeg tok ti fridager etter mitt siste løp forrige sesong. Så jeg tar flere fridager enn det, men jeg fokuserer på de dagene og fridagene mine er ikke helt fri, sier Kerr – og utdyper:

HVA SA DU? Josh Kerr feirer etter VM-gullet. Foto: Hannah McKay / Reuters

– Jeg fokuserer på det mentale og sørger for at jeg er klar til de store øyeblikkene, og klar for å gå etter medaljer.

NRK-ekspert Vebjørn Rodal mener nordmannen er i det øvre sjiktet når det kommer til antall løpsdager. Han mener det er en hårfin med balansegang mellom nok og for mye.

– Man snakker ofte om man er heldig om man holder seg syk og skadefri, men jeg tror det handler om at man er flink. Det er ikke flaks.

– Jeg er nesten ikke med folk

Nordås har altså løpt 1516 av de siste 1523 dagene.

– Jeg er ekstremt flink til å se det på folk, om det er noe som er galt med dem. Der har jeg doktorgrad, flirer jærbuen.

Nordås' evne til å holde seg frisk forklarer han med flere ting:

– Jeg er nesten ikke med folk, omgangskretsen består svært få mennesker. Hører jeg noen hoster på butikken, så ser jeg stygt på dem og springer 100 meter bort. Jeg oppsøker aldri sosiale tilstelninger, det er dame og familie, Gjert (Ingebrigtsen) og (Per) Svela på trening.

Treneren mener eleven er forkjølet like mye som alle andre, men at han kommer seg fortere enn andre. Han er ikke lenge syk – og får fortsatt løpt.

– I morgen kan det være en helt annen situasjon og det vet man så veldig godt fra mange, mange år i dette gamet. Den ene dagen er du i himmelen og den andre på motsatt sted. Det er bare å nyte hvert øyeblikk, nyte hvert løp og nyte hver dag, sier Ingebrigtsen til NRK.

GJERT OG NARVE: Og et par til. Stort større er ikke omgangskretsen for en toppidrettsutøver som vil bli best i verden på 1500 meter. Å gå syk er marerittet. Foto: Lise Åserud / NTB

Nøkkelen til suksess

For en mellom- og langdistanseløper blir det fort kostbart å bli liggende i sengen:

– Det er litt som å jobbe en hel måned uten å få lønn, sier mener treningsmakker Per Svela.

Nordås mener at det å holde seg skade- og sykdomsfri har vært en av nøklene til suksess. Og litt tålmodighet.

– Jeg har jo trent som en 3.30 løper siden starten av 2020. Da løp jeg på 3.45 minutter, men jeg har gjort det som skal til i mange, mange år. Det er det ene. Hvorfor ble man aldri bedre før? Jeg følte jeg hadde stort potensial under korona. Da trente vi som galne.

ÅRET ALT LØSNET: Narve Gilje Nordås så 3.29-tallet to ganger, og kronet sesongen med VM-gull i Budapest. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Han sikter til den magiske grensen på 3.30 minutter på 1500 meter. Nordås løp to ganger under den i 2023 – etter å ha gått inn i sesongen med 3.36,23 som pers. Den slo han åtte ganger i fjor.

– Hvorfor fikk jeg det ikke ut før? Det handler litt om å ha det riktige feltet på den riktige dagen. Noen ganger går haren ut for fort, andre ganger føler man seg litt sliten. I 2023 løp jeg én 1500 meter og gikk over på 5000 meter.

Finalefeltet på 1500 meter i VM Ekspander/minimer faktaboks Disse løper finalen på 1500 meter: Biniam Mehary, Etiopia

Hobbs Kessler, USA

Narve Gilje Nordås, Norge

Adel Mechaal, Spania

Isaac Nader, Portugal

Cole Hocker, USA

Ryan Mphahlele, Sør-Afrika

Samuel Tefera, Etiopia

Geordie Beamish, New Zealand

Vincent Kibet Keter, Kenya

Kieran Lumb, Canada

Adam Fogg, Storbritannia

Mario García, Spaia

Samiel Pihlström, Sverige

– Når du får løp og gjør det bra, så kommer selvtilliten, sier Nordås.

Den kommer godt med når han søndag 22.30 løper VM-finale på 1500 meter, der han må finne seg i å ha et lite favorittstempel. Han er nemlig den best rangerte løperen i feltet.

PS! VM-finalen på 1500 meter fra Glasgow ser du på NRK, søndag klokken 22.30.