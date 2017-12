Nord-Norge tilbake på landslaget etter 17 år: –Det blir litt banning

– Det blir litt banning her og der når ting ikke går som det skal, sier Camilla Herrem og ler.

For det går noen ganger hett for seg når Jacobsen ordlegger seg på håndballbanen. I nordnorsk stil legger hun lite imellom hvis ting går galt.

– Hun banner litt. Det er da vi får høre det, sier Amanda Kurtovic.

– Det kommer kanskje noen gloser, men det skal sies at det kommer en del fra dem også, kontrer Jacobsen med et stort smil.

Det merkes på dialekten når Jacobsen har vært hjemme i Narvik en stund og kommer tilbake til troppen.

– Når hun kommer tilbake da er det ingen som skjønner hva hun sier. Da må hun snakke litt saktere og fremheve ordene sine litt mer, ler Stine Skogrand.

17 år siden sist

Det er 17 år siden sist det var en kvinne fra Nord-Norge med på det norske kvinnelandslaget i håndball. Ann Cathrin Eriksen var med på laget som tok OL-bronse i Sydney i 2000, men deretter har det vært dårlig med nordnorske innslag.

17 ÅR SIDEN: Ann Cathrin Eriksen var den forrige nordnorske landslagsspilleren på kvinnesiden. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Det er hyggelig at det er mulig å nå toppen når man kommer fra nord. Men jeg skulle ønske at tiden var litt kortere, det er litt for lenge med 17 år, sier Jacobsen.

VM-debutanten flyttet tidlig til Trondheim for å satse på håndballen, og spiller til daglig høyrekant i Byåsen. Eriksen spilte for øvrig også i sin tid høyrekant i Byåsen.

Jabobsen tror noe av grunnen til at det er så få landslagsspillere fra Nord-Norge er at de ikke har noe topplag på damesiden.

– Herresiden har fått det til med Bodø i eliteserien. Skal man lykkes i nord man et få et topplag i eliteserien, og videregående med håndball med hovedfokus. Jeg valgte flytte, og det er en viktig grunn til at jeg har lyktes, men også ting jeg har gjort riktig, sier Jacobsen.

–En skikkelig goalgetter

Fra og med neste sesong flytter Jacobsen til Danmark for å spille for håndballklubben Esbjerg. Hun har allerede rukket å vise seg fram under VM i Tyskland og får skryt av lagvenninnene.

– Evnen til å være der hvor ballen er og sette den i mål. Hun er en skikkelig goalgetter. Dukker opp på retur, en meget god egenskap, sier landslagskaptein Stine Bredal Oftedal.

–Marit er ei livlig jente som bidrar stort på banen og sosialt, sier Veronica Kristiansen.

–Hun er en direkte og ærlig person, så det liker jeg veldig godt, sier Camilla Herrem.