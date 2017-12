Skuffet Nora Mørk ignorerte pressen: – God jul

Deler av det norske håndballandslaget landet på Gardermoen mandag kl 13.

Der ventet et lite pressekorps på sølvjentene, men noen stor velkomstkomité var det ikke som ventet på de norske landslagsspillerne.

Flere av spillerne passerte journalistene som hadde møtt opp på Gardermoen uten å gi noen kommentarer.

Heller ikke Nora Mørk ønsket å snakke med pressen som hadde møtt opp for å intervjue de hjemkomne spillerne.

Landslagsspilleren forlot de fremmøte journalistene med følgende korte kommentar:

– God jul.

– Vi tapte for et bedre lag

Amanda Kurtovic tok seg imidlertid tid til å snakke med NRK.

– Jeg er veldig stolt over å ha vunnet sølv. Det blir veldig mye fokus på tap, men sølv er fantastisk bra, det også. Vi tapte for et bedre lag, og det må vi bare akseptere. Nå skal jeg ha juleferie og kose meg, sier hun.

Det norske laget tapte 21-23 for Frankrike i en VM-finale der både målvakter under pari og dårlig uttelling på straffer ble utslagsgivende for Norges del. Vanligvis treffsikre Nora Mørk bommet blant annet på to straffekast.

Spillerne la ikke skjul på at de var svært skuffet over VM-sølvet under søndagens bankett.

Da fortalte en ordknapp Mørk til NRK at hun gledet seg til å få finalenederlaget på avstand.

– Vi er laget som har spilt best her nede, selv om vi avslutter dårlig. Jeg hadde valgt å spille for Norge foran Frankrike ti av ti ganger. Jeg liker vårt konsept bedre, sa hun da.

– Trykket stemning

Kurtovic forteller likevel at det ble en fin feiring, til tross for tapet. Selv om nederlaget naturlig nok preget festen.

– Det var en litt trykket stemning med mange tanker og følelser. Men det ble en fin feiring, sier Kurtovic om markeringen.

Les også: Herrem mener Norge må lære av fransk tøffhet

Skuffede håndballjenter Du trenger javascript for å se video.