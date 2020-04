NISO frykter store forskjeller: – Det komplette kaos

– Det er mange spørsmålstegn og det komplette kaos, sier Joachim Walltin, forbundsleder i Idrettsutøvernes fagforbund (NISO).

Eliteserieklubbene har håndtert koronasituasjonen ulikt. Noen klubber har permittert samtlige spillere, andre har permittert noen, og noen har valgt å ikke permittere.

– Spillerne ser hva som gjøres i andre klubber, og lurer fælt på «hvorfor det er nødvendig å permittere oss», forteller Walltin.

Onsdag ble det klart at idrettslagene kan begynne med organisert trening i grupper med strenge restriksjoner.

NISO-leder, Joachim Walltin

Men spillerne som er permitterte kan ikke trene organisert i klubben sin.

Walltin ønsker at lagene skal bli enige om en felles oppstart, slik at noen av lagene ikke vil få et for stort forsprang.

– Det viser seg at ikke alle er samkjørte, og det synes jeg er veldig synd. Det setter i gang et jag. Det er et minimum å forlange at klubbene skal klare å bli enige om hva man skal gjøre og hvilke retningslinjer som gjelder, sier Walltin.

– Vi får en konkurransefordel

Et av lagene som ikke har permittert spillerne sine er Bodø/Glimt. Onsdag formiddag var laget samlet til trening på Aspmyra, fem og fem.

– Det er jo store forskjeller blant lagene. Med permitteringer, lønnskutt, ferieløsninger og forskjellig. Kanskje vi får en konkurransefordel med det her, forteller Bodø/Glimt-spiller, Ulrik Saltnes, til NRK.

Bodø/Glimt-spillerne tilbake i trening i grupper på fem.

Bodø/Glimt-trener Åsmund Bjørkan er, som resten av laget, glad for å være tilbake på fotballbanen.

– Nå får vi økter som er relevant, samtidig som vi ikke gjør noe som utsetter verken hverandre eller oss selv for smitte. Vi får holdt på med ball og i mindre grupper. Det er gledelig, sier Bjørkan til NRK.

Klubber trekker permitteringer

Walltin forteller at NISO og klubbene er enige om at permitterte spillere ikke kan trene med klubbene.

Etter at det ble klart at klubber igjen kan trene organisert, har blant annet Viking trukket tilbake permitteringene.

Også Vålerenga har nedjustert sine permitteringer fra og med 1. april.

– Permitteringer kan opphøre, men da må en gjøre en grundig vurdering. En må også stille seg spørsmålet om hva behovet for permitteringer opprinnelig var, forteller Walltin.

Per onsdag 1. april er Mjøndalen, Aalesund, Kristiansund, Strømsgodset, Sandefjord er eliteserieklubbene som har permittert samtlige spillere.

I Haugesund er alle permitterte, med unntak av fem spillere.

– Det er veldig stor forskjell på klubbene. Noen har håndtert det proft og har en god dialog med spillerne. Det er de som kommer best ut av det også. Andre steder er det ikke like samkjørt, og der har vi de største utfordringene, forteller NISO-lederen.