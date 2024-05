– Jeg er egentlig ikke så overrasket. sier Randi Hettervik Flesjå, supporterkoordinator i FK Haugesund.

Flesjå er tidligere supporterleder i Maakeberget – som er klubbens supporterklubb.

– Han er nok en kjempegod trener, men han har ikke klaffet inn. Jeg tenker at det var noe som måtte gjøres, og det måtte gjøres nå.

Den islandske treneren Oskar Hrafn Thorvaldsson ble ansatt i Haugesund i fjor høst, men er nå altså ferdig. Det melder klubben selv på egne hjemmesider.

– Vi så frem til et langt og godt samarbeid med Oskar, men det blir ikke alltid slik man ønsker og tror. Vi takker han for innsatsen han har lagt ned i å utvikle FK Haugesund og starter nå på prosessen med å finne hans erstatter. Vår kurs og strategi for klubben forblir den samme, sier styreleder Christoffer Falkeid i FK Haugesund i pressemeldingen.

Det har ikke lyktes NRK å komme i kontakt med Thorvaldsson.

I fjor ble FKH den tredje klubben i Rogaland som kastet de hvite shortsene for å ta hensyn til alle spillere i klubben.

Risikerer nedrykk

Thorvaldsson tok over ansvaret som trener etter at fjorårets sesong var avsluttet. Denne sesongen har han ledet Haugesund i seks seriekamper, hvor Haugesund står med seks poeng og ligger på 13. plass.

Rogalandsklubben har også tapt de siste tre kampene og har tapt alle de tre hjemmekampene de har spilt denne sesongen.

I tillegg røk de ut av cupen i første runde mot fjerdedivisjonslaget Torvastad.

Flesjå mener det er bra at klubben tar grep så tidlig.

– Da har vi i hvert fall mulighet til å gjøre noe med det. Med seks poeng på seks spilte kamper, er vi nødt til å gjøre noe, ellers rykker vi ned – og da rykker vi ikke opp med det samme, sier hun.

Midlertidig trenerlag klart

Assistenttrenerne Sancheev Manoharan, Paul André Farstad og Kamil Rylka overtar treneransvaret og skal lede laget inntil en ny permanent hovedtrener er på plass.

Manoharan ledet Haugesund i de ni siste seriekampene i fjor.

Supporterkoordinator Flesjå har stor tro på det trenerlaget som overtar ansvaret.

– Når Farstad og Monoharan tar over igjen, stoler jeg på at de greier seg helt fint.

– Veldig overraskende

Trener-exiten får også oppmerksomhet på sosiale medier fredag formiddag.

– I all verden!, skriver TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen på X.

– Det er jo veldig overraskende. Det virker som det kom veldig brått på for alle parter, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.