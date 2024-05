For da Nordås skulle sette inn støtet på den siste runden på 1500-meteren i Doha ble det trangt om plassen i feltet og utfordrende arbeidsforhold for nordmannen.

– Forferdelig tidspunkt å få en omstart på, sier NRKs kommentator Jann Post.

– Stengt inne før de siste 200, dessverre, men sånn er det, sier Nordås.

Selv beskriver han situasjonen som vanskelig da han havnet inne i mengden.

– Det gikk veldig fort i starten, og så dabbet det bare av. Jeg tenkte jeg skulle forbi på langsiden med medvind, og kjenner at jeg har mer å gå med på slutten, men så blir jeg stengt inne, sier Nordås til NRK.

Foto: Lise Åserud / NTB

– Jeg prøvde å smyge meg mest mulig ut og komme meg rundt, men det går såpass seint underveis og folk tenker likt. Det blir sånn mesterskapsløp, rett og slett. Selvfølgelig så svarer det ikke sånn jeg håper, men jeg skal bare ta sekund for sekund gjennom sesongen.

Når løpet ble som det ble, mener 25-åringen at han ikke fikk tatt ut det han var god for.

– Sjokkseier

Nordås endte på sjetteplass med tiden 3.33,87, og var dermed langt bak kenyanske Brian Komen som stakk av med seieren. Seierstiden ble 3.32,43.

– Det er en liten sjokkseier. At han skulle vinne dette her er nesten et lite sjokk, sier Post.

Bak Komen ble landsmennene Timothy Cheruiyot og Reynold Kipkorir Cheruiyot nummer to og tre.

SJANSELØS: Nordås, som man kan skimte bak til venstre, hadde ingen muligheter på oppløpet mot Komen. Foto: Ibraheem Al Omari / Reuters

Før løpet i Doha mente Nordås at han var den sterkeste på papiret, men etter sjetteplassen måtte han innse at han ikke var helt der han tenkte.

– Alt er ikke teori vet du, det finnes jo praksis også. Det var jevnt når det gikk så seint som det gjorde. Det er alltid noen som er i form tidlig i sesongen, sier Nordås.

– Jeg skulle gjerne følt meg bedre og gjort det bedre taktisk. Jeg er jo en seig type i starten og springer alt jeg kan de første hundre og blir sist selv om. Da blir det brutalt å springe forbi på motvindssidene.

Dette var Nordås' første Diamond League-løp for sesongen. Nordmannens personlige rekord på 1500-meter er på 3.29,47.

Se sendingen fra Diamond League-stevnet i Doha her:

DIREKTE: Se NRKs sending fra Diamond League-stevnet i Doha. Du trenger javascript for å se video. DIREKTE: Se NRKs sending fra Diamond League-stevnet i Doha.

Løp som hare etter seier

Nordås har tilbrakt de siste ukene i Sierra Nevada på høydeleir. I starten av mai løp han også på et stevne i Huelva, der han vant på 1500-meter, før han tok jobben som hare på 5000 meter for å hjelpe lagkamerat Per Svela til å ta EM-kravet på distansen.

KLARTE EM-KRAVET: Nordås' lagkamerat Per Svela klarte EM-kravet på 5000 meter i Huelva. Foto: Fredrik Tombra / NRK

1500-meteren vant Nordås med tiden 3.34,11.

Trener Gjert Ingebrigtsen var til stede på stevnet i Huelva, og i bakkant av løpet var mye av fokuset på situasjonen rundt treneren, som 29. april ble tiltalt for mishandling i nære relasjoner.

Ingebrigtsen har igjennom sine forsvarere John Christian Elden og Heidi Reisvang uttalt at han er uenig i fremstillingen av hendelsene som tiltalen er basert på, og at han ikke erkjenner straffskyld.