Sveriges rekordmaskin med klar beskjed til Nordås: – Skal slå meg

– Han skal slå meg, sånn er det.

Andreas Almgren smiler lurt når han legger alt presset over på Narve Gilje Nordås før den skandinaviske duellen på 1500 meter under fredagens Diamond League-stevne i Doha.

Uttalelsen er kanskje ikke spesielt oppsiktsvekkende ut fra det de to tidligere har prestert på distansen. Nordås har en personlig rekord på 3.29,47, Almgren på 3.32,0 – for øvrig begge satt under Bislett Games i fjor.

Nordås tok bronse på 1500-meteren under VM i Budapest i fjor – et mesterskap der Almgren prioriterte 5000 meter, og ble utslått i semifinalen.

REKORDLØP: Andreas Almgren brukte arve Gilje Nordås som hare da begge satte pers på 1500 meter på Bislett i fjor. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Rekordskred

Men noe har skjedd med Andreas Almgren. 2024 har startet med rekordskred:

14. januar: 27.20 minutter på 10 kilometer gateløp i Valencia. Svensk rekord og nummer fire i Europa gjennom tidene.

11. februar: 59.23 på halvmaraton. Nordisk rekord og nummer to i Europa gjennom tidene.

17. mars: 26.52 på 10.000 meter. Den 35 år gamle svenske rekorden ble knust med over minuttet og Almgren ble nummer tre i Europa gjennom tidene.

28-åringen har imidlertid liten tro på at det fortsetter i Doha.

– Jeg er ikke i det slaget at jeg kommer til å kunne springe de tidene nå. Jeg tar dette som en forberedelse, for å vekke kroppen til konkurransemodus igjen. Jeg har jo overrasket meg selv før, men det skal veldig, veldig, veldig mye til for at jeg skal være i personlig rekord-form, sier Almgren til NRK.

– Rake veien til helsike

Narve Gilje Nordås har i aller høyeste grad fått med seg Almgrens innsats så langt i sesongen, og erkjenner at han er spent på svensken før møtet i Doha.

– Fra halvmaraton til 1500, jeg har prøvde det selv før, og det er rake veien til helsike for min del, så jeg vet ikke. Det er jo stor forskjell på å springe halvmaraton og 1500. Men plutselig perser han på 1500 også. Aldri si aldri, sier Nordås til NRK.

SIKTER HØYT: Narve Gilje Nordås mener han på papiret er den beste før Diamond League-stevet i Doha. Torsdag kveld ankom han sammen med trener Gjert Ingebrigtsen. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Jærbuen frykter imidlertid verken Almgren eller andre. Etter å ha sett den endelige startlista, er nemlig hans konklusjon som følger:

– På papiret skal jeg være den beste.

Han påpeker at det riktig nok er sterke konkurrenter – ikke minst kenyanske Timothy Cheruiyot, som ble verdensmester nettopp i Doha i 2019 og har en bedre personlig rekord enn Nordås.

– Null sykdom, null skader

– Så er det jo ikke til å legge skjul på at de aller, aller beste – de som slo meg i VM i fjor – er jo ikke med, påpeker Nordås, og sikter til Josh Kerr og Jakob Ingebrigtsen.

I likhet med Almgren tror ikke Nordås på personlig rekord. Topptidene skal komme når det nærmer seg EM i Roma og ikke minst OL i Paris.

Alt ligger til rette for det, ifølge Nordås selv. Oppkjøringen har nemlig vært vellykket.

– Den har vel egentlig vært så bra som den kan gå. Vi startet 2. oktober i fjor, vi har hatt null sykdom, null skader, null løpsfrie dager, vi har trent to ganger hver dag helt siden det, og fått gjort akkurat det vi skal. Og så er det klart at det er noen tunge økter inni der, der du begynner å tvile litt, men gjennomgangsmelodien har vært bra. Vi er der vi skal være. Vi er i rute.

Sesongåpningen i Huelva for halvannen uke siden, bekreftet nettopp det: