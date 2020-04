Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det kan ikke være mer enn fem personer, og det bør være avstand på to meter. Det er en forutsetning for all aktivitet at smittevernreglene overholdes, sier Guldvog.

Helsedirektøren presiserte raskt at det betyr at det er mange idrettsaktiviteter man derfor ikke kan gjøre.

Utstyr i kontakt med hender og hodet frarådes sterkt, og garderober kan ikke tas i bruk. Det betyr for eksempel at du ikke bør heade ballen på en fotballbane.

Samtidig påpeker Guldvog at det er «umulig å gjennomføre en alminnelig håndballtrening».

– Alle idretter hvor man har med utstyr å gjøre, må man organisere det slik at folk ikke tar på det samme utstyret, sier Guldvog.

– Der det er vanskelig å opprettholde kravene, kan ikke aktiviteten gjennomføres, presiserer helsedirektøren.

Helsedirektøren ser helst at mest mulig av treningen er organisert slik at man sikrer at det er voksne til stede. Dermed deler han synet til Oslo Idrettskrets, som frykter kaos ved anleggene uten organisering.

«Koronavettregler»

Idrettspresident Kjøll kommer med en sterk oppfordring om å ha voksne til stede der barn driver aktivitet for å sikre at smittevernreglene overholdes.

Hun oppfordrer alle 55 særforbund til å utarbeide egne koronavettregler for sin idrett. De skal utarbeides nå, ifølge idrettspresidenten.

BA OM SVAR: Idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Marius Dalseg Sætre

– Det er nå vi skal starte med å tolke og lage retningslinjer, sier Kjøll.

På spørsmål om hva konsekvensene blir hvis klubber bryter smittevernregler, var hun tydelig på at man da «ødelegger for norsk idrett».

– Det er helt avgjørende at idretten forholder seg strengt og tydelig til de kjørereglene som offentlig helsemyndigheter bestemmer. Vår viktigste oppgave er å bidra til å begrense spredningen av koronaviruset, sier Kjøll.

Ba om avklaring

NIF har tidligere sendt et brev til Helsedirektoratet med anmodning om en klargjøring av vedtaket fra 12. mars om forbud mot idrettsarrangementer, organisert idrettsaktivitet og stenging av blant annet svømmehaller.

Bakgrunnen er en opplevelse av ulik fortolkning og praksis rundt om i kommunene for gjennomføring av vedtaket.

Derfor ba idrettspresident Berit Kjøll om en straksavklaring fra helsemyndighetene tirsdag. Nå kom altså svaret.

– Vi trengte mer tydelige retningslinjer nasjonalt. Vi opplevde svært ulik praktisering, og det var opp til hver enkelt kommune om kjetting og hengelås skulle fjernes eller ikke, sier Kjøll.