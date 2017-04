NFF mener Haugesunds kontroversielle mål er innenfor fair play

– Vi har diskutert saken internt. Det er såpass mange trekk etter første berøring, slik at dette definerer vi som innenfor, sier Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund (NFF) til NRK.

Vålerengas spillere reagerte kraftig på 3–1 målet til Ibrahim Shuaibu og anklaget spissen for brudd på fair play.

Men fredag konkluderte NFF med at målet ikke er brudd på fair play.

Dommersjef Terje Hauge deler Fisketjønns syn og mener dommeren håndterte situasjonen på en god måte.

– Slik situasjonen utviklet seg godkjenner dommeren helt korrekt målet, sier Hauge til NRK.

– Det høres merkelig ut

Begrunnelsen NFF gir i vurderingen av situasjonen forstår Vålerenga-kaptein Jonatan Tollås Nation lite av.

– Det synes jeg høres veldig merkelig ut. Det er to berøringer fra Markus Nakkim og keeperen vår er strengt tatt ikke borti ballen. To berøringer (fra Vålerenga journ.anm.), så er ballen i mål, sier Tollås Nation til NRK.

– For min del går fair play på fornuft og skjønn. Det handler ikke om hvor mange berøringer som blir brukt, fortsetter Vålerenga-kapteinen.

Det var i forkant av scoringen at VIF hadde spilt ballen ut etter at deres spiller Ivan Näsberg ble liggende nede.

Haugesund kastet ballen tilbake til Vålerenga og Markus Nakkim tok to berøringer på ballen før han spilte ballen inn keeper Marcus Sandberg. Det er altså disse to berøringene NFF mener er nok for at det ikke er brudd på retningslinjene for fair play.

MÅL: Her scorer Ibrahim Shuaibu 2–0 målet for Haugesund mot Vålerenga. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

I det keeper skal klarere ballen så det tilsynelatende ut som at ballen traff en tue på gresset. Ballen spratt over beinet til keeperen og Ibrahim Shuaibu satte ballen enkelt i mål.

Forstår Vålerengas reaksjon

Hauge er tydelig på hva som ikke hadde vært fair play.

– Hvis innkastet hadde blitt kastet rett til keeper som så hadde blitt jaget, da er vi helt enige om at dette ikke er fair play, forteller Hauge.

Tollås Nation mener fortsatt at Haugesund burde ha opptrådt annerledes i situasjonen.

– I det ballen blir kastet løper Ibrahim mot ham og peker med seg motsatt spiss for å presse keeper. Det er klart at intensjonen der var å sette oss under press fra innkastet, forteller Tollås Nation.

Fisketjønn forstår reaksjonen til Vålerenga og mener det er helt naturlig.

– Jeg har forståelse for det stilles spørsmål med det. Det gir også oss en mulighet til å komme ut med vårt syn, sier Fisketjønn.