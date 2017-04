– Konseptet fair play kan bare legges ned hvis vi aksepterer dette. Vi kan gjøre noe bedre, og vi kan klarere langt, men vi skal ikke bli satt under press, sier Vålerenga-kaptein Tollås Nation til NRK om det omdiskuterte 3-1-målet til Haugesund torsdag.

Både spillere og trenere var uenige om situasjonen. Ronny Deila sa selv at «han orker ikke å diskutere det».

– Når du kommer ut i Europa og spiller europacup kan du ikke være snill gutt, sier Deila.

– I fotball må man benytte seg av sjansene man får. Det er lov å være smart i fotball, sier Vålerengas trener.

OPPGITT: Ronny Deila orket ikke diskutere fair play. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Vålerenga-treneren får støtte av Tom Nordlie.

– Da jeg spilte europacup med Käerjeng i 2007, og ballen gikk ut av banen kom ballguttene og kastet ballen lengre vekk. Og se bare på APOEL mot Rosenborg i fjor. I Europa bryr de seg ikke, sier Nordlie.

– Helt korrekt av Ibrahim å sette den i kassa. Ingen kan klage på manglende fair play der ... meldte TV 2s ekspert Jesper Mathisen på Twitter.

– Vokst opp med fair play

Etter situasjonen gikk Nation bort til Haugesunds kaptein Filip Kiss, men der var det lite hjelp å få. Kiss mente det var en keepertabbe.

– Jeg snakket med kapteinen, og ba ham gjøre en vurdering på hva vi skulle gjøre. Men jeg skal ikke legge skylda på dem, det er en vanskelig avgjørelse å ta der og da. Det er bittert og vi blir frustrert, sier VIF-kapteinen.

– Vi er vant til fair play, er oppvokst med fair play, og du lærer opp små barn til å drive med fair play. Så skjer sånne ting. Det er trist, sier Nation.

Slapp inn mål med vilje

I 2012 slapp Brann inn et mål med vilje mot Lillestrøm etter at et fair play-tilbakespill spratt over LSKs keeper og i mål. I Haugesund spratt ballen over foten til VIF-keeper Sandberg, og «Ibra» scoret 3-1-målet meget enkelt. Senere utlignet Vålerenga til 3-3, men Haugesund tok seieren mot slutten.

– Vi løser situasjonen dårlig. Du kan diskutere om det er fair play eller ikke, men for meg er det uinteressant. Det er ikke derfor vi taper, sier Deila og legger til:

– Vi gjorde det samme etterpå uansett. Men det var fordi Haugesund starta, sier Vålerenga-treneren.