NRK-ekspert etter utrolig keepertabbe: – Ikke fair play

Like etter pausen skjedde det smått utrolige på Haugesund stadion. Haugesund spilte ballen til Vålerenga etter at Ivan Näsberg hadde ligget nede med skade. Markus Nakkim fikk et dårlig touch, og ble presset av spissen Ibrahim Shuaibu. Nakkim sendte ballen tilbake til egen keeper, men da skjedde det utrolige.

Vålerenga-keeper Sandberg hadde tilsynelatende full kontroll, men da han skulle måke ballen opp mot midtbanen traff ballen standfoten og spratt over skuddbeinet. Sandberg tok en piruett, ballen spratt videre og Ibrahim Shuaibu kunne enkelt trille inn 3–1.

EKSPERT: Tom Nordlie. Foto: Johansen, Carina / NTB Scanpix

– Her har jeg sympati med Vålerenga. Haugesund kaster ballen tilbake, men de kaster til en forsvarer som har ett valg, og det er å spille keeperen. Ibrahim presser ham maksimalt, og selv om det er klønete, var det ikke helt fair play, sier Nordlie.

Vålerenga stormet bort til Shuaibu umiddelbart og raste også mot dommer Tore Hansen.

– Burde de sluppet inn et mål med vilje?

– Nei, det er jeg uenig i. Det får være grenser til fair play. De burde ha skjerpet seg med en gang, svarer Nordlie.

Gytkjær avgjorde

Men Oslo-klubben fikk sin revansj i Rogaland. 70 minutter var spilt da reduseringen kom. Muhamed Keita var helt alene i boksen og pirket inn en retur som berget håp om poeng for Vålerenga.

Ti minutter før full tid var lagene à jour. Robert Lundström la et innlegg fra høyre som traff 18-åringen Magnus Grødem, som stanget inn 3–3.

Men siste ord var ikke sagt ...

Minuttet før slutt fikk Frederik Gytkjær banke til fra 18 meter. Ballen suste i hjørnet, og Haugesund tok seieren i målfesten.

Gytkjær-mål tidlig

Vålerenga havnet tidlig bakpå i regnværet i Haugesund. Kvarteret var spilt da det sto 1–0 til hjemmelaget. Frederik Gytkjær scoret i sin andre kamp på rad da han sendte ballen i hjørnet via hodet til Markus Nakkim.

En drøy halvtime var spilt da Ibrahim Shuaibu lekkert lobbet inn 2–0 etter pasning fra Erik Huseklepp. Den tidligere Bran-spilleren maktet å tre ballen gjennom Vålerengas forsvar og fant Shuaibu i bakrommet.

Gleden ble kortvarig, minuttet etterpå sto det 2–1. Minuttet senere sto det 2–1 da Vegard Skjerve satte ballen i eget nett.