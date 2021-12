Nepo får krisehjelp – Karjakin på plass i Dubai

– De spurte ikke om hva jeg mente. De bare sendte meg en billett, ler Sergej Karjakin til NRK.

Den tidligere VM-utfordreren har fra hjemmet sitt i Moskva sett landsmannen Jan Nepomnjasjtsjij tidvis bli rundspilt av Magnus Carlsen i Dubai. Etter to tap har nordmannen festet et solid grep om VM-tittelen.

Nepo beskrev selv søndagens braktap som «et av de verste i karrieren». Han gjorde flere store tabber og var ferdigspilt etter 46 trekk.

– Jeg ønsker å beklage prestasjonen min, sa han på pressekonferansen etter partiet.

VM-UTFORDRER: Sergej Karjakin imponerte stort da han møtte Carlsen i VM i 2016. Foto: Mary Altaffer / AP

Har hjulpet Nepo fra Moskva

Nå har altså det russiske teamet tatt grep: Karjakin publiserte mandag et Instagram-bilde av at han var på vei til Dubai. Under bildet hadde han skrevet følgende:

– Vel, dere skjønner sikkert ...

Da Nepomnjasjtsjij kom tuslende inn i spillokalet til det niende partiet, viste TV-bildene at Karjakin igjen var en del av teamet hans. Etterpå stoppet han opp for en prat med NRK.

– Jeg kan ikke si så mye, men vi har jobbet sammen før og under partiet, sier Karjakin.

Russeren var også tidligere på plass i Dubai, men opplyste at han reiste hjem av personlige årsaker. Fra Moskva hjalp han Nepomnjasjtsjij over nettet.

– Hva tenker du om Carlsens seire?

– Det første partiet var veldig interessant, og Jan var litt uheldig. Han kunne nok vunnet på et tidspunkt. Siste parti var veldig rart. Han pleier ikke å tabbe seg ut på den måten. Jeg tror ikke det var sjakk-grunner som gjorde at han tapte, men det kan ha vært andre grunner, svarer han.

SE VIDEO: Her prater Sergej Karjakin om sin rolle som Nepomnjasjtsjij-hjelper.

– Han vet hvordan man vinner mot Magnus

Karjakin imponerte stort da han møtte Carlsen i New York-VM i 2016. Han vant det åttende partiet og ledet VM frem til Carlsen utlignet matchen i det tiende partiet. Nordmannen ble til slutt verdensmester etter omspill.

Nepomnjasjtsjijs sjeftrener, Vladimir Potkin, gleder seg over å ha Karjakin ved sin side i Dubai.

– Sergej er en av få som vet hvordan man vinner mot Magnus. Han spilte mot Magnus i VM med stor suksess. Det er veldig viktig med hans støtte, sier Potkin til NRK.

– Ringte dere ham og ba om hjelp etter søndagens parti?

– Sergej er en fin fyr. Vi har tidligere snakket om at han skulle komme ned hvis vi trengte hjelp, svarer Potkin.

Du kan følge det niende VM-partiet på NRK fra klokken 13.30.