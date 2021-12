Dette er tabbetrekket som fikk sjakkverdenen til å måpe

– Det er en grov bukk, og det dårligste trekket «Nepo» har gjort i VM, sier sjakkekspert Atle Grønn til NRK.

Magnus Carlsen har fått et stort overtak i kampen om VM-tittelen etter å ha vunnet sine to siste partier med hvite brikker. Han leder med to poeng og har allerede har en finger på VM-pokalen når seks partier gjenstår.

Men det er liten tvil om at nordmannen fikk litt ekstra hjelp fra den russiske motstanderen søndag:

Nepomnjasjtsjij gjorde nemlig en brøler de færreste hadde forventet å se i et sjakk-VM, og en tabbe han sent vil glemme.

Det hele skjedde i trekk nummer 21 - med 54 minutter igjen på klokka.

– Han spiller altså bonden til b5, og det blir et kolossalt utslag på pila. Pila viser 1,4 i fordel Carlsen, utbrøt NRKs sjakkekspert Torstein Bae da han så det som skjedde.

SMIL: Jan Nepomnjasjtsjij smilte selvsikkert før partiet. Dessverre for russeren ble partiet en fiasko. Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Slik forklarer Grønn tabben

Russeren så umiddelbart hva han hadde gjort og hastet inn på pauserommet. Der ble han i nærmere åtte minutter før han tuslet ut igjen til brettet. Etter partiet fikk «Nepo» en rekke spørsmål om tabben og det gikk så langt at han beklaget egen prestasjon.

Men hva var det han egentlig gjorde galt?

Ved å flytte bonden fra b7 til b5 truet «Nepo» umiddelbart Carlsens hvite løper. Det han imidlertid overså var at han selv kom til å miste sin egen løper – og en bonde – i løpet av få trekk.

– Han overså altså en variant som bare varte i fire trekk. De regner på tusenvis av varianter i et sånt parti, så normalt skal ikke en stormester bomme på noe sånt, sier Grønn.

SE VIDEO Jan Nepomnjasjtsjij hadde ingen god dag på jobb. Her gjør han sin andre store feil. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO Jan Nepomnjasjtsjij hadde ingen god dag på jobb. Her gjør han sin andre store feil.

Russeren beklaget seg

Nepomnjasjtsjij så tidlig hvor det kom til å ende. Han satt flere ganger med ansiktet i hendene og smilte nesten av hvor dårlig partiet gikk.

– Dette er noe av det dårligste vi har sett av en VM-motstander, konkluderte Bae.

Akkurat dét virket det som om Nepomnjasjtsjij var enig i. På pressekonferansen etter partiet fikk han spørsmål fra NRK om hvordan han vurderte sin egen prestasjon. Da svarte han:

– Jeg ønsker å beklage min prestasjon i dag.

– Hvorfor det?

– Det er så langt unna mitt nivå. Jeg tror det også var langt under stormesternivå, svarer han og fortsetter:

– Det er ikke det første partiet jeg har tapt, men dette er et av de verste. Det er trist at dette ikke er det siste partiet, men det er noe jeg kan lære av, sier russeren.

SEIER: Magnus Carlsen har nå fem poeng i VM-sammendraget – to poeng mer enn motstanderen. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Carlsen forsto ingen ting

Carlsen forteller til NRK at han ble overrasket over motstanderens kollaps og tabbetrekk.

– Min første tanke var at jeg hadde oversett noe. Men jeg så ikke hva det skulle være og da måtte jeg bare gå for det. Det var en positiv overraskelse, sier Carlsen om tabbetrekket og legger til:

– Han var overhodet ikke på topp i dag. Det at nivået hans faller etter første parti har skjedd før. Nå får begge en fridag og så må jeg bare fortsette med det samme etter det.

Nå står verdenseneren fra Norge med fem poeng i VM-sammendraget og har hele to poeng mer enn sin russiske motstander. Førstemann til 7.5 poeng vinner VM.

Heldigvis for russeren får de to sjakkessene en hviledag igjen mandag. Klarer han å slå tilbake med hvite brikker? Svaret får vi på tirsdag fra klokken 13.15 på NRK.

