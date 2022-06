– Vi behandlar alle brot på denne protokollen eller tilfelle av diskriminering med det største alvoret.

Det svarte VM-komiteen då NRK, SVT og DR i mai avslørte at fleire VM-hotell nektar å innkvartere homofile par.

Det stod i sterk kontrast til lovnadene som har komme frå Fifa, om at alle vil vere velkomne under VM.

Sidan den gong har NRK sendt gjentekne førespurnader til VM-komiteen. Trass i lovnader om at dei skal svare i løpet av få dagar, har dei ikkje ville uttale seg noko meir.

Spørsmåla dei ikkje vil svare på

Eit av hotella som nekta homofile tilgang, opplyste at dei ikkje hadde fått nokon offisiell informasjon frå VM-komiteen om kva retningslinjer dei skal ta omsyn til. Det sjølv om arrangøren i berekraftsprotokollen sin har understreka at alle samarbeidspartnarane deira må ta omsyn til eit sett med kriterium.

Dette er spørsmålene vi har stilt VM-arrangøren Ekspandér faktaboks Er det korrekt at Wyndham ikke har fått offisiell informasjon fra dere knyttet til å godta LHBT-personer?

I et tidligere svar har dere sagt at alle hoteller må forholde seg til kriteriene dere har laget i bærekraftsprotokoll. Hvordan har dere informert hotellene om denne koden, og hva har dere gjort for å følge opp?

Hva slags informasjon har dere gitt hotellene før dere listet dem på deres oversikt over offisielle VM-hoteller?

Hva har dere gjort etter at dere fant ut at flere av deres hoteller ikke vil godt LHBT-personer?

Har dere gjort nok for å sørge for at hotellene overholder menneskerettigheter og kriteriene dere har listet opp i bærekraftsprotokollen deres?

Hva slags bakgrunnssjekk gjorde dere på hotellene før dere listet dem som VM-hoteller?

Desse spørsmåla vart først sende til VM-komiteen den 12. mai. Sidan den gongen har NRK, SVT og DR purra på VM-arrangøren fem gonger. Både i slutten av mai, og tre gonger i juni. Kvar gong har dei svart at dei jobbar med spørsmåla, og at svaret skal komme innan få dagar.

VM-HOTELL: The Torch Hotel (til venstre) ligg rett ved sida av Khalifa stadion, eit av fotballanlegga som skal brukast under VM. Foto: USA TODAY USPW / Reuters

Fifa har elles også fått dei same spørsmåla. I eit svar 3. juni, skriv dei:

– Alle hotell som skal ha gjester til VM, er forplikta til ikkje å diskriminere. Det er ei forplikting Fifa og VM-komiteen har gjenteke dei siste vekene. Ekstra samtalar er gjorde med dei tre hotella som ifølgje deira nyheitssak nekta homofile tilgang. Alle andre hotell har også fått ei påminning om krava som er stilte dei.

I svaret påpeika Fifa også at hotell som ikkje tek omsyn til kriteria som er sette, vil få kontraktane sine terminert. Dei tre hotella som nekta homofile tilgang er framleis på lista over offisielle VM-hotell.

Reiser til Doha

Søndag skulle fotballpresident Lise Klaveness reist til Doha saman med ein delegasjon frå det europeiske fotballforbundet (Uefa), men Klaveness blei nekta ombordstiging. Grunnen skal ifølge fotballpresidenten vere manglande koronadokumentasjon. Ho vil i staden reise til Qatar måndag.

Blant tinga ho ønskje å ta opp med styresmaktene i Qatar og VM-organisasjonen, er rettane til homofile.

KRITISK: Fotballpresident Lise Klaveness. Foto: Hassan Ammar / AP

– Der veit du at det så godt som er umogleg å få eit gjennombrot. Likevel må vi presse på og ta opp spørsmåla. Qatar og VM-komiteen har garantert for tryggleiken til LHBTQ-personar under meisterskapen, då blir jo målet for oss å forstå på kva måte er dette garantert. På kva måte jobbar dei med dette mot til dømes politiet og hotell som no er avdekte at ikkje er i orden endå, seier Klaveness.

Ho påpeikar at VM-arrangøren har garantert at hotella skal vere trygge for alle tilreisande, og forventar derfor at VM-komiteen skal svare.

– Dette er ei konkret sak innanfor det garantiområdet som VM-komiteen har adressert tidlegare. Det skal vere trygt, dei seier at dei jobbar med trening av politiet og folk innanfor hospitality-sektoren og hotella.