Hun og de andre kom helt til gaten før de ble stoppet.

Årsaken var manglende dokumentasjon på negativ koronatest. Det skyldes en misforståelse om en app som måtte brukes for å slippe om bord, og den hadde ikke UEFA informert den norske delegasjonen om, opplyse Klaveness selv.

– Det er helt sikkert en glipp, sier Klaveness til NRK.

Klaveness og hennes reisefølge mente de hadde god dokumentasjon, men den skal altså ikke være godtatt.

– Det er en registreringsfeil av covid-dokumentasjoner. Det var den en registrering vi ikke hadde fått av UEFA.

Digitalt møte og nytt forsøk mandag

– Vi deltar på arrangementet digitalt i morgen og allerede bestilt et fly i morgen. Selv om det bare er for en dag, så handler det om å vise tilstedeværelse, sier Klaveness til NRK.

– Det som er frustrerende, er at man kommer helt fram til flyet før man får beskjeden.

Klaveness skulle sammen med andre Uefa-representanter møte VM-komiteen og myndighetene i Qatar. Flere andre reisende i Uefa-delegasjonen har angivelig hatt samme problem, men de skal ha kommet seg på flyet i Sveits.

Klaveness vil ta opp rettighetene til migrantarbeidere og homofile. Hun markerte seg med sterk kritikk av landet på sitt forrige besøk, en kritikk som vekte irritasjon hos VM-arrangøren.

– Like viktig er det å jobbe for at vi får en praksis for å jobbe på denne måten og jobbe for endring i holdningene i de internasjonale strukturene. At vi i Uefa kan samle oss og være tydelig på hva vi vil framover, sa Klaveness til NTB før den planlagte avreisen.