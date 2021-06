Nederlandske medier: Supportere fratas regnbueeffekter i Ungarn

Sikkerhetsvakter har allerede beslaglagt flere regnbueflagg fra nederlandske supportere, skriver NU.

Det nederlandske fotballforbundet opplyste først at dette ble gjort på forespørsel fra Uefa, som bare tillatter flagg med landets farger i fansonen og på stadion.

Uefa opplyser imidlertid til NRK at det er lokale myndigheter som har ansvaret for fansonen, og fotballorganisasjonen understreker at de ønsker regnbueeffekter velkommen på stadion.

– Uefa informerte tidligere i dag Det ungarske fotballforbundet om at regnbuesymboler ikke er politiske, og at de er på linje med Uefas «Equal Game»-kampanje, som sikter på å bekjempe alle typer diskriminering, inkludert mot LHBT-samfunnet. Slike flagg vil bli tillatt på stadion, skriver Uefas presseavdeling i en epost til NRK.

TIDLIG UTE: Nederlandske supportere var på plass inne på stadion i god tid før kampstart mot Tsjekkia. Foto: Bernadet Szabo / AP

Uefa opplyser videre at de ikke har forbudt regnbuefargede effekter i fansonen, og at det altså er lokale myndigheter som er ansvarlige for denne.

Spillerne markerer

Nederlands talsmann Daan Schippers er til stede i Budapest, der tusenvis av nederlandske supportere har inntatt byen. Det antas at det totale antallet er 8000.

Han har sett flere supportere med regnbueeffekter i selve sentrum, men altså ikke i fansonen eller på stadion.

– Men det betyr ikke at vi støtter denne avgjørelsen. Vi er for regnbueflagg og har derfor startet «OneLove»-kampanjen, fortsetter han.

Det er allerede varslet at Georginio Wijnaldum, som er Nederlands kaptein, skal bruke kapteinsbind med «OneLove» kledd i regnbuefarger.

Foto: gwijnaldum / Instagram

«Skal du ha med et banner til stadion? Veldig bra. Vennligst vær oppmerksom på at kun bannere med trykk er tillatt på stadion. Banneret må ikke inneholde kommersielle, politiske, voldelige eller diskriminerende meldinger», opplyser det nederlandske fotballforbundet på sine nettsider.

– Risikerer å komme på kant med fotball-Europa

En hel verden reagerte sterkt da Uefa nektet Tyskland og München å ha regnbuelys på stadion før kampen mot Ungarn onsdag.

Regnbuemarkeringen skulle vise støtte til LHBT-samfunnet, men Uefa sa nei på grunn av det de mente var en «politisk kontekst».

Ungarns folkevalgte vedtok nemlig en sterkt kritisert lov mot «promotering av homofili» i forrige uke.

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt påpeker at Uefa dermed må ta mye av ansvaret for det som nå skjer.

– Ungarn vil gjøre det til poltikk, noe det overhodet ikke trenger å være. Det viser vel hvor feil Uefa handlet da de faktisk hørte på Ungarn og nektet å lyssette stadion i München, sier Saltvedt.

– Dette er Uefas feil i og med at de har legitimert denne formen for knebling. Det var de som åpnet for å kneble ytringsfriheten. Ungarerne fortsetter med en linje de har fått støtte for, sier Saltvedt.

Sportskommentatoren håper nå Uefa bruker sin makt.

– Ungarn risikerer å komme på kant med hele fotball-Europa. De venter selvsagt til deres eget lag er slått ut før de risikerer konsekvenser, sier Saltvedt.