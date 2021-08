Nedbrutt Ingebrigtsen-rival brøt med skade: – Sikker på at jeg ville tatt medalje

Jakob Ingebrigtsen og den polske løpestjernen har hatt en rekke kamper opp igjennom årene, senest under innendørs-EM i mars da nordmannen først ble disket før han likevel fikk gull på 1500 meter, foran Lewandowski.

Stikkene har vært mange de siste årene, men i OL-finalen blir det ingen duell mellom de to. For Lewandowski måtte stå av godt ute på den siste runden i den første semifinalen på 1500-meter.

– Jeg følte meg så lett og god underveis i løpet, og jeg har respekt for rivalene mine, men jeg kunne lest en bok underveis i dette løpet, så det er det verste. Jeg visste jeg kom hit i mitt livs form og derfor er det dobbelt så trist for meg, sier polakken til NRK.

SMERTER: Marcin Lewandowski måtte bryte semifinalen med store smerter. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL / Reuters

– Vi er folk vi også

Til polske medier forteller 34-åringen, som falt i forsøket, men gikk videre etter en protest, at han trodde det ville være mulig å gjennomføre løpet selv om han har slitt med en leggskade den siste tiden.

– Jeg sa til meg selv at jeg skulle løpe helt til beinet falt av, jeg tok en risiko og gjorde mitt beste. Under løpet fikk jeg «strøm» gjennom kroppen to ganger selv om jeg gikk på sterke smertestillende. Jeg følte meg sterk, men kunne ikke løpe, forklarer han til TVP.

Han halter rundt i pressesonen i Tokyo, men tar seg god tid etter det som var hans siste løp i et OL. Jakob Ingebrigtsen, som tok seg enkelt videre til finalen, stopper opp og slår av en prat med det som ofte har vært hans største rival, men denne kvelden er det ingen ordkrig.

Se semifinalen med Jakob Ingebrigtsen. Du trenger javascript for å se video. Se semifinalen med Jakob Ingebrigtsen.

– Vi er folk, vi også. Vi er stort sett samme gjengen utøvere som reiser rundt og konkurrerer med hverandre. Vi blir jo ikke nødvendigvis venner, men vi er venner på det området at vi reiser overalt. Det er ikke gøy å se at folk ikke får det til. Det har skjedd alle. Det er kjipt, men samtidig sånn som skjer, sier den norske 20-åringen.

– Er det en fordel at du slipper å få Lewandowski opp på siden av deg på oppløpet?

– Nei.

– Jakob er en helt

Lewandowski forteller til NRK at han har svært stor respekt for Jakob Ingebrigtsen.

– Han er en stor utøver, en slags helt. Han er europeisk, bare 20 år og en av de beste utøverne i verden, i historien, akkurat nå. Jeg har stor respekt for ham, og skal krysse fingrene for ham. Vi har hatt mange kamper tidligere, men vi er fortsatt venner, det er bare på løpebanen, roser han.

MANGE DUELLER: Jakob Ingebrigtsen slo Marcin Lewandowski i innendørs-EM i mars. I etterkant ble det disk og drama, men resultatet ble til slutt stående. Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

– Folk liker å se når Jakob og jeg slåss på banen. Det er veldig bra for meg, og jeg er glad for at jeg har respekt for rivalene mine og at de har respekt for meg, legger han til.

Selv om det var hans siste OL-sjanse, forsikrer Lewandowski at han vil kjempe om medaljer også neste sesong.

Sikker på medalje

Nå skal han se finalen fra tribuneplass, og han ser ikke bort ifra at Ingebrigtsen vil stikke av med gullet og slå Timothy Cheruiyot for første gang.

NEDTUR: Marcin Lewandowski må se 1500-meterfinalen fra tribunen. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL / Reuters

– Ja, hvorfor ikke. Jeg vet ikke hvordan Cheruiyot følte seg i dag, men da jeg så ham bakfra, så var han ikke så «smooth» som tidligere. Det er også en grunn til at han ble nummer fire i det kenyanske, så han er ikke uslåelig lenger. Alle kan slå ham, men han har en stor utøver, og kan løpe 3.28 alene, påpeker Lewandowski.

Også han føler seg sikker på at det vil bli løpt raskt på Olympiastadion lørdag kveld.

– Jeg er veldig lei meg for at jeg ikke får være der, for jeg er sikker på at jeg ville tatt medalje. Jeg er sikker på at jeg kunne løpt under 3.30 der. Det er så mange gode menn i den finalen og denne banen er så bra, veldig rask, så når de gjorde 3.31 i dag, så forventer jeg under 3.30 lørdag. Hvem, jeg aner ikke. Det blir spennende å se på, sier mannen som tok VM-bronse på distansen i Doha for to år siden.