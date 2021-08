Jakobs stikk etter Gjerts kommentar: – Virker som han ikke kan så mye om  løping

Først, det viktigste av alt: Jakob Ingebrigtsen er klar for finale på 1500 meter i OL, og det etter et semifinaleheat som gikk rekordraskt.

Abel Kipsang kom i mål til superraske 3.31.65, mens Ingebrigtsen klokket inn på plassen bak til 3.32.13.

Kipsangs tid er rett og slett olympisk rekord på distansen. Den forrige rekorden hadde Noah Ngey med 3.32.07 i 2000.

Brukte lite krefter

Ingebrigtsen har hatt som mål å bruke minst mulig krefter i de to innledende rundene før lørdagens finale på 1500 meter, men i semifinalen tok han ingen sjanser og la seg tidlig helt fremst i feltet.

Til NRK beroliger han med at han ikke brukte særlig med krefter, tross den raske løpstiden.

– Det er forskjell på folk hvor mye krefter man bruker. Jeg er heldig som har langsiden og bedre plass. Så jeg føler jeg springer med overskudd. Samtidig håper jeg det er et slikt løpsopplegg i finalen også. Jeg vet jeg kan springe fort, sier han.

Jakob Ingebrigtsen mener det har skjedd en revolusjon med 1500 meter-øvelsen, og at det nå er kondisløperne, og ikke de sterkeste spurterne, som eier øvelsen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Stikk frem og tilbake

På bakrommet sto en som vanlig svært nervøs Gjert Ingebrigtsen og fulgte med. Han innrømmet imidlertid at han var langt mer rolig i dag enn han var under forsøksheatet tidligere i uken.

Synlig full av adrenalin, i kjent stil, begynte trenerfaren deretter å åpne opp om samspillet mellom ham og sønnen så langt i OL.

– Men jeg er aldri trygg. Han er som et bomberom, han er så lukket, sier pappa Ingebrigtsen, som deretter fortalte at han knapt får lov til å komme med råd til sønnen under OL, og at samtalene de har hatt ikke har handlet om selve semifinalen.

Han kom også med følgende melding om sin rolle i Tokyo:

– Jeg lurer på om jeg skal reise hjem i morgen, jeg vet ikke om jeg gidder å være her. Jeg får ikke snakke med ham om taktikk eller noen ting ...

Når NRK videreformidler at pappa Gjert var mindre engstelig torsdag, svarer Jakob Ingebrigtsen slik:

– Det høres ut som han ikke kan så mye om løp, utbryter han først:

– Selv om man ligger i front, så er den ikke en tryggere plassering enn hvilken som helst annen posisjon. Ofte kan det være motsatt. At de som leder tidlig kan havne bakerst. Det handler om å gjøre et trygt løp og sikre veien til finalen.

Både Jakob og Gjert tror på en svært rask OL-finale på lørdag. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Han virker heller ikke videre bekymret over at faren mener han selv kan dra hjem.

– For min del så vil jeg bare ha den finalen. Og at jeg kunne sluppet alt det andre greiene her. Det er finalen jeg vil ha. Jeg vil ha medalje. Det har jeg ventet på i over ti år. Jeg begynner å bli lei av å vente, sier Ingebrigtsen.

Gjert og Jakob Ingebrigtsen under den første pressekonferansen i Tokyo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Stikkene mellom far og sønn er som regel godt ment, og allerede på den første pressekonfransen i OL snakket sønnene - med mye latter - ut om hvordan det er å ha en trenerfar som er nærmest konstant bekymret.

Uttalelsene mellom far og sønn får også NRK-ekspert Vebjørn Rodal, selv tidligere OL-vinner på 800 meter, til å humre.

– Jeg tror han er kald og rolig. Han vil ikke ha for mye beskjeder. Jeg tror han vet best i verden, og han trenger ikke råd utenfra. Han er den som er oppi det, den som har gjort det flest ganger av alle sammen, som behersker dette til det fulle, sier Rodal.

Gullkandidat

Ingebrigtsen er regnet som en kandidat til gullet på 1500 meter, men i så fall må han slå Timothy Cheruiyot fra Kenya, som har vært helt suveren på distansen de siste sesongene. Det er ventet et rotterace mellom ham og Ingebrigtsen i finalen, og det er flere andre sterke løpere som på ingen måte kan tas lett på.

Cheruiyot var godt fornøyd med å kvalifisere seg til finalen. Han sier til NRK at han er enig i Gjert Ingebrigtsens spådom rundt en sterk vinnertid i finalen, ettersom alle i feltet virker å være i meget god form.

Om duellen med Jakob Ingebrigtsen lørdag, sier Cheriyot følgende:

– Han er god. Jeg må planlegge løpet mitt.

Jakob er den eneste av løpebrødrene som er igjen i OL. Filip har slitt med formen i år og klarte ikke ta seg videre fra det innledende heatet, mens Henrik er skadet og er ikke med i OL i det hele tatt.

Hør vår radiosending og få fortløpende reaksjoner fra Tokyo der: