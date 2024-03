For å ta seg videre måtte Nordås bli topp tre i heatet sitt. Etter en kontrollert start, nærmet nordmannen seg gradvis teten med 600 meter igjen.

– Han kommer lett opp i tet. Lekende lett, sa NRKs kommentator Arild Andersen.

Nordmannen tok teten med to runder igjen og vant enkelt heatet sitt med tiden 3.42,09.

– Det var solid og det var helt etter læreboka for hvordan han med sine kvaliteter skal gjøre et forsøksheat. Det synes jeg var sterkt. Solid gjennomført og det vitner om at han føler seg bra, sa NRKs ekspertkommentator Vebjørn Rodal.

I intervjuet med NRK er Nordås klar på at det er medalje som er målet og han fikk «fantastiske svar».

– Det var blytungt i starten. Innendørs er alltid ekstremt tørr luft, så jeg var tung som blylodd i starten. Jeg så at det ikke gikk fort heller. Jeg hadde bestemt meg for å ta teten med fire runder igjen hvis det gikk sent, men så gikk det akkurat fort nok til at de andre fikk syre, sier han og fortsetter:

– Jeg følte jeg hadde syre, men jeg hadde jo selvfølgelig ikke det. Så øker jeg med én runde igjen. Jeg tenkte, okey et lite knepp opp. Og så var det jo ingen der. Hva skjer, har jeg telt feil? Jeg er overrasket over at de er ett sekund bak i et slikt lureløp, sier han om konkurrentene.

Spanske Adel Mechaal var nærmest Nordås, 76 hundredeler bak nordmannen.

Til et samlet norsk pressekorps struttet Nordås av selvtillit etter løpet.

– Det er litt show når de andre er statister. At jeg skulle ha hovedrollen i så stor grad hadde jeg ikke trodd, sier han på spørsmål fra Nettavisen.

Warholm enkelt til finale

Karsten Warholm løp semifinalen sin på 400 meter senere på kvelden. Nordmannen fikk en glimrende start og ledet etter de første 200 meterne.

På den siste runden hadde han full kontroll og tok seg enkelt til finale med tiden 45,86, den nest raskeste tiden i semifinalene. Belgiske Alexander Doom var den aller raskeste i semfinalene med tiden 45,69 - drøyt seks tideler bak Warholms personlige rekord.

– Det var solid og kontrollert. Det var nok Karsten Warholm som viser at han er i ok form og at han ikke på noen måte er i kjelleren, sa Rodal.

Finalen på 400 meter løpes lørdag kveld.

Finalen på 400 meter løpes lørdag kveld.

Jæger fire hundredeler fra finale

Senere fredag kveld jaktet også Henriette Jæger en finaleplass på 400 meter, men det norske stortalentet måtte på oppløpet se at britiske Lavai Nielsen gikk forbi med fire hundredeler.

Jæger var den med best tid i semifinalene av løperne som ikke gikk videre til finalen, hvor det er seks løpere.

Det norske stortalentet ble nummer fire i sin semifinale med tiden 51,48, noe som er hennes nest raskeste løp på 400 meter innendørs i karrieren.



Jakter første norske gull siden 1995

Det er andre gang Nordås kommer til en global mesterskapsfinale. I fjor tok han en bronsemedalje på nettopp 1500 meter utendørs i VM i Budapest.

I Budapest var det Josh Kerr som vant 1500-meteren. I årets innendørs-VM løper Kerr 3000 meter.

Nordås har tidligere denne innendørssesongen satt personlig rekord på både 1500 meter (3.37,45) og 3000 meter (7.41,28).

Finalen på 1500 meter løpes søndag kveld. Der møter Nordås blant andre regjerende verdensmester på 1500 meter innendørs, Samuel Tefera.

Spesielt med Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm har Norge hatt to verdensstjerner i friidrett de siste årene, men forrige – og det eneste – norske gullet i innendørs-VM tidligere kom tilbake i 1995.

Da vant Geir Moen 200 meter, en distanse som ble fjernet fra VM-programmet etter 2004 på grunn av den store fordelen løperne i de ytre banene har.

Utenom det har heller ikke vært den store norske medaljefangsten. Jakob Ingebrigtsen tok sølv på 1500 meter i 2022, og testet positivt for koronaviruset dagen etter, mens Hanne Haugland og Georg Andersen tok bronse i henholdsvis høyde i 1997 og kulestøt i 1989.

Årets mesterskap går uten noen av Ingebrigtsen-brødrene på start, blant annet på grunn av en skade som har plaget Jakob Ingebrigtsen i en lengre periode etter fjorårssesongen.