Utfortrening i Kvitfjell avlyst

Etter at torsdagens utfortrening i Kvitfjell for kvinnene først ble utsatt, er det nå klart at den er avlyst.

Det opplyser FIS i en presseoppdatering.

Årsaken er det pågående snø- og regnværet.

Etter planen skal det være en ny trening fredag, før det er utforenn lørdag og super-G søndag.