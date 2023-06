Vegas doblet ledelsen i Stanley Cup-finalen

Vegas Golden Knights har fått en perfekt start på finalen i NHL-sluttspillet med to strake seirer over Florida Panthers. Mandag ble det 7-2-triumf.

Med det leder Vegas 2-0 i best av sju-serien etter å ha vunnet begge sine to første hjemmekamper. Nå venter to bortekamper i Florida.

Jonathan Marchessault og Brett Howden scoret begge to mål hver i mandagens knusende seier hjemme i gamblingbyen. Lagene har sammen scoret 16 mål så langt på de to kampene i Stanley Cup-finalen. Det har ikke skjedd på over 40 år. I 1982 scoret New York Islanders og Vancouver Canucks 21 mål på de to første kampene. (NTB)