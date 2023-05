Det sier nordmannen til NRK etter å ha fullført sesongens første Diamond League-pressekonferanse i den marokkanske kystbyen Rabat.

Søndag klokken 21.11 går sesongstarten på 1500 meter, en øvelse han i hvert fall skal løpe fire ganger før VM i august. På spørsmål om han ikke har tenkt å varme opp til mesterskapet med en 5000 meter også, smeller det raskt tilbake:

– Absolutt ikke!

POPULÆR MANN: De lokale journalistene var ikke fremmed for å spørre om et suvenir med den norske friidrettsstjernen. Foto: Fredrik Tombra / NRK

Ingebrigtsen smiler og forklarer hvorfor han holder konkurransekilometerne nede:

– Det å skulle være med på det for gøy, det er liksom ..., sier Ingebrigtsen og rister på hodet før han fortsetter:

– Før eller siden så må jeg jo det, når jeg ikke er i stand til å løpe så fort på 1500 meter. Men nå føler jeg at 1500 er ganske bra. Jeg vil gjerne benytte meg av de mulighetene jeg har nå til å løpe fort på den øvelsen der. Og så er det sånn at opp i distanse kan man alltid gå. Men jeg skal ikke drive og springe 5000 meter. Det er ikke det som er det store målet akkurat nå.

– Ekstremt lett

Som regjerende verdensmester på 5000 meter har han friplass i VM. Før 2022-mesterskapet løp han distansen kun én gang, fordi han måtte ta kravet. Han har tidligere lekt med tanke å løpe tre øvelser i OL i 2024: 1500, 5000 og 10.000 meter.

Det er i hvert fall ingenting å si på selvtilliten til Ingebrigtsen etter at han har testet banen i Marokko. Han setter opp et smil og forteller at han forventer «en ekstremt lett seier» når startskuddet går 21.11 søndag kveld i Marokko.

– Du har ikke mistet selvtilliten? spør NRK.

– Nei, da. Det er det som er så spennende med sesongåpning. Da har man ikke fått så mange svar, sånn konkurransespesifikt. Det er det som er spennende. Å få noen svar på hvor man er. Det er ingen grunn til å tro at man er noe dårligere enn sist. Men uti sesongen har du løpt så mange løp at du vet hvordan det kjennes ut og hvor du er.

STEVNETS STORE STJERNER: Jakob Ingebrigtsen (1500 meter) og Soufiane El Bakkali (3000 meter hinder) avsluttet pressekonferansen i Rabat. Hjemmehåpet er regjerende olympisk mester og verdensmester. Foto: Fredrik Tombra / NRK

Skadefri storebror

Svarene han har fått på trening beskriver han som ganske bra.

– Jeg mistet en del grunntrening i vinter på grunn av en lang forkjølelse, men jeg følte jeg løpte bra innendørs til tross for det. Og nå har jeg fått trent bra de siste månedene etter det, så jeg skal i hvert fall ikke være noe dårligere enn jeg var sist, sier Ingebrigtsen.

Med seg på de tre og trekvart rundene i Rabat får han Filip Ingebrigtsen, som endelig er kvitt skadeproblemene som spolerte fjorårssesongen. VM-bronsevinneren fra 2017 forklarer at kraften er tilbake i frasparket – og at han håper å nærme seg gamle høyder.

Startfeltet i Diamond League i Rabat Ekspandér faktaboks Disse løper 1500 meter i Marokko, rangert etter bestenotering: Jakob Ingebrigtsen, Norge, 3.28,32 minutter

Abel Kibsang, Kenya, 3.29,56

Filip Ingebrigtsen, Norge, 3.30,01

Oliver Hoare, Australia, 3.30,12

Mario García, Spania, 3.30,20

Charles Simotwo, Kenya, 3.30,30

Azeddine Habz, Frankrike, 3.31,74

Michal Rozmys, Polen, 3.32,43

Ismael Debjani, Belgia, 3.33,06

Yared Nuguse, USA, 3.33,26

Abdellatif Sadiki, Marokko, 3.33,59

Hicham Akankam, Marokko, 3.35,85

Elassane Moujahid, Marokko, 3.35,97

Hafid Rizqy, Marokko, 3.36,48 Fartsholdere: Julian Ranc, Frankrike, 3.37,42

Patryk Sieradzki, 3.58,04

Storebror er riktignok hakket mer beskjeden rundt forventningene før 1500-meteren i Rabat. Han har som ambisjon å være konkurransedyktig i søndagens felt.

– Jeg har ikke treningsmessig gjort det som skal til for å springe de helt supre tidene, men jeg prøver å ha en litt forsiktig inngang på sesongen. Lure kroppen litt i form, uten å ta for mye risiko. Dette blir forhåpentligvis en fin start, så ser jeg hvordan jeg ligger an på 1500 meter. Uansett kommer jeg til å ha en progresjon herfra, sier Filip Ingebrigtsen til NRK.

30-åringen fortsetter sesongopptrappingen neste helg 3000 meter under Trond Mohn Games.