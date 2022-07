Trenar-Gjert veit ikkje korleis han kan hjelpe VM-debutanten: – Han klarer ikkje å handtere det

US Open går trolig uten Djokovic – turneringen følger vaksinekrav

US Open-arrangøren vil ikke trosse amerikanske myndigheters linje om innreisenekt for uvaksinerte utlendinger. Det er dårlig nytt for Novak Djokovic.

Til tross for at Djokovic er påmeldt til å delta i årets siste Grand Slam-turnering, vil ikke serberen kunne stille uten et koronapass. Det opplyser arrangøren Usta på egne nettsider.

«US Open har ikke et vaksinasjonsmandat på plass for spillerne, men vil respektere amerikanske myndigheters krav angående reiser inn i landet for uvaksinerte ikke-amerikanske statsborgere», heter det i uttalelsen.

Djokovic har stått på sitt om å ikke ta koronavaksinen. Det medførte at han uteble fra Australian Open tidligere i år. Nylig uttalte tennisstjernen at han var forberedt på å miste US Open.

– Sånn ting er nå, kan jeg ikke komme inn i USA. Jeg håper på positive nyheter, men det er ikke mye tid igjen. Håpet er der alltid likevel, sa han. (NTB)