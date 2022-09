Allerede etter fem minutter startet marerittet for Liverpool, da de havnet under for Napoli etter en straffescoring av Piotr Zielinski.

Omgangen videre ble en ydmykende affære for Merseyside-laget.

– Du kan ikke komme til et sted som dette og ikke være kompakte. I en mesterligakamp kan du ikke være så vidåpne som vi var, sa Andy Robertson til BT Sport etter kampen.

Robertson satt igjen med følelsen at Napoli hadde én ekstra spiller på banen.

For på 47 minutter hadde gjestene havnet under 0-4 mot Napoli. Først etter 49 minutter satt reduseringen for Luis Diaz og Liverpool – men det ble bare et mikroskopisk plaster på såret.

Refses for førsteomgangen

Spesielt førsteomgangen får sterk kritikk av ekspertene:

HULL PÅ BYLLEN: Allison Becker (t.h.) måtte se ballen gå forbi seg tre ganger bare i første omgang. Foto: CIRO DE LUCA / Reuters

– Liverpool ligger under med to og Napoli har bommet på straffe. Hva i all verden?, skrev Gary Lineker på Twitter.

Dette var kun en halvtime ut i første omgang, og like etter økte Napoli til 3-0 mot det som så ut som et sjanseløst Liverpool.

– Har ikke sett mange verre omganger enn denne under Klopp. Et defensivt kaos, skrev også tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher på Twitter etter den første omgangen.

Forsvarsspillet til Liverpool ble sterkt kritisert.

– Liverpool er sjokkerende dårlig. De tar med seg den dårlige starten i Premier League, inn hit. Strukturelt henger de ikke sammen, de blir tatt fullstendig på hælene, sier TV 2-ekspert Morten Langli.

Etter seks spilte kamper i Premier League ligger Liverpool på en syvendeplass, etter kun to seiere, tre uavgjort og ett tap. Etter onsdagens tap mot Napoli har de også fått en tung start på mesterligasesongen.

Overkjøring i 45 minutter

Liverpool fikk kjørt seg helt fra dommeren blåste i gang kampen. Napoli fikk sin første store sjanse før minuttet var spilt, og fortsatte å kjøre på mot Liverpool-målet.

Etter fem minutter ble det blåst for straffe til vertene. Et skudd fra Piotr Zielinski traff James Milners utstrakte hånd og dommer Carlos del Cerro tok avgjørelsen umiddelbart. Zielinski satte selv inn til 1-0 for Napoli.

Drøye ti minutter senere peker del Cerro på straffemerket igjen. Denne gangen etter en tur ute på sidelinjen for å se på VAR-skjermen. Bildene viste Virgil van Dijk som stemplet Victor Osimhen, som var først på ballen.

Osimhen stilte seg selv opp på elleve meter, men denne gangen var Allison Becker på ball og hindret 2-0.

FØRST PÅ BALL: Victor Osimhen tar seg til foten etter duellen med Virgil van Dijk. Foto: CIRO DE LUCA / Reuters

Fikk reduseringen

Men Liverpool klarte ikke hindre 2-0 i lengden. Etter en halvtime spilt på Stadio Diego Armando Maradona ble gjestene rundspilt nok en gang. Zielinski spilte ballen inn i feltet og parkerte Liverpool-forsvaret, før André-Frank Anguissa setter ballen inn forbi Becker.

Det tredje slaget i Liverpool-magen kom like før pause. Giovanni Simeone, sønn av Atletico Madrid-trener Diego Simeone, la på til 3-0 for Napoli og vertene fikk høy jubel på vei inn i garderoben etter de første 45.

TOMÅLSSCORER: Zielinski scoret det første målet på straffe og nummer fire umiddelbart etter pause. Foto: Andrew Medichini / AP

Men kanonaden mot Liverpool-målet tok ikke pause. Etter hvilen gikk Napoli nesten umiddelbart opp i 4-0, etter at Zielinski satte sitt andre for kvelden.

Liverpool-reduseringen skulle også komme til slutt. To minutter etter at Zielinski økte til 4-0, smalt Luis Diaz til fra distanse og reduserte til 1-4. Det ble dog det første og siste for de helrøde.

Norske Leo Østigård, som spiller for Napoli, måtte nøye seg med å se kampen fra benken.