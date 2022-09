Erling Braut Haaland har levert scoringer på løpende bånd for Manchester City i Premier League, men i kveld skulle han debutere for de lyseblå i Mesterligaen.

Og det gikk som det måtte gå for den norske superstjernen. Sevilla klarte å holde unna i 20 minutter, men så fant Kevin De Bruyne plass på høyrekanten. Han la ballen foran mål og der kom Haaland skliende inn og satt ballen enkelt i mål.

– Han er en målmaskin. Jeg tror folk visste det fra før av, og det ville ikke endre seg med oss. Vi spiller offensiv fotball og skaper mange sjanser, sier Kevin De Bruyne til TV 2.

– Han er som et dyr inne i boksen. Ustoppelig, konstaterte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

SIGNATURFEIRING: Denne feiringen har vi sett Erling Braut Haaland gjøre før. Foto: MARCELO DEL POZO / Reuters

Også motstanderen er stum av beundring. Thomas Delaney spiller i Sevilla, men er tidligere lagkamerat med Haaland fra tiden i Dortmund.

– Jeg er ikke overrasket. Han er en «one of a kind»-spiller. En slik sult for å score mål har jeg ikke sett før. Så jeg er ikke overrasket over at han fortsetter å score mål i Manchester City, sier Delaney til TV 2.

Dansken innrømmer også at de to fortsatt holder kontakten.

– Vi skriver en gang imellom. Selvfølgelig snakker vi også sammen her nå. Jeg er glad for at det går bra for ham. Han er en fin fyr.

– På rett sted til rett tid

Og i andre omgang var han på rett sted til rett tid igjen. Phil Fodens skudd ble reddet, men på returen var Haaland først og pirket inn sitt andre for kvelden.

– På rett sted til rett tid igjen, hele tiden. Enda en gang pirker han inn en scoring. 12 mål allerede denne sesongen. Sykt!, skriver BBC-programleder og tidligere storscorer Gary Lineker på Twitter.

Med to scoringer i kveld er det nå bare 31 spillere som har scoret flere mål i Mesterligaen enn jærbuen.

POSISJONERING: Erling Braut Haaland kjemper seg i posisjon etter en pasning fra Kevin De Bruyne. Foto: MARCELO DEL POZO / Reuters

Haaland har også scoret flere mål på Sevillas hjemmebane enn Sevilla har gjort selv denne sesongen.

– Jeg tror antall mål han har hatt her, er ganske likt med hans tidligere klubber. Han har en utrolig nese for mål. Han kunne scoret både to eller tre til. Han må bare fortsette slik, sier Guardiola om Haaland etter kampen.

Etter to scoringer og 71 spilte minutter takket Haaland for seg og ble erstattet av Julian Alvarez.

Nytt radarpar

Det var store forventninger til hvordan samarbeidet mellom Haaland og de Bruyne skulle utvikle seg i den lyseblå trøyen. Det har utviklet seg til å bli den fryktinngytende kombinasjonen de fleste så for seg

Nå har den belgiske midtbanegeneralen allerede servert Haaland tre ganger denne sesongen.

– Vi gjør ikke noe spesielt. Vi spiller bra. Men det er fortsatt ting vi bør gjøre bedre og må jobbe med. Når du starter med å score så mange mål, blir alt lettere. Det gir oss tid til å jobbe med de andre tingene, sier de Bruyne.

De to kombinerte igjen tidlig i den andre omgangen, men rollene var byttet om da Haaland sendte de Bruyne alene med keeper. Men belgieren har litt å lære av nordmannen, og Sevillas keeper stoppet avslutningen.

En som kan skyte er Phil Foden. Han satte inn 2-0 rett før timen etter noen lekne finter og en lekker avslutning ned i hjørnet.

De regjerende engelske seriemesterne kjørte over Sevilla fra start til slutt, og på overtid fastsatte Ruben Dias sluttresultatet til 4-0.

RADARPAR: Erling Braut Haaland og Kevin De Bruyne. Foto: Jose Breton / AP

Ellevill scoringsstatistikk

Den norske superspissen har hatt en rå start på sesongstarten i Premier League, og tangerte i helgen en rekord som har stått siden 1992.

Statistikken til Haaland i Mesterligaen er om noe enda bedre. Han har nå 25 mesterligascoringer på 20 kamper.

Haaland ble tidenes yngste til å score hat trick i en omgang da han scoret tre mål mot Genk for Red Bull Salzburg i sin Mesterligadebut.

I tillegg er han spilleren som har nådd ti mål raskest. Han brukte sju kamper for å nå tosifret antall scoringer, fire færre enn den forrige rekorden.