Nå er ikke van der Vaart stjernen i familien: – Jeg får bli husfar

– Jeg er fortsatt stjernen! Jeg spiller bare ikke like mye som før.

Rafael van der Vaart har gått fra å være midtpunktet på verdens heteste fotballarenaer til å bli håndballsupporter.

Grunnen heter Estavana Polman – den nederlandske Team Esbjerg-profilen som igjen er klar for tungvektsduell mot Norge.

– Det er herlig å ha familien her. Den beste følelsen, sier Polman.

Kommende håndballspiller?

Det profilerte paret tar seg god tid til en prat med NRK på spillerhotellet foran semifinalen mot Norge. I barnevognen ligger datteren Jesslynn på fem måneder og sover.

– Norge spiller med et voldsomt tempo og har stor bredde i troppen. Det er et lag det er veldig vanskelig å spille mot, sier Polman, og advarer mot kjærestens håndballkunnskaper før han kommer med sin analyse av idretten:

– Fotball er fortsatt størst i Nederland, men håndballen har vokst mye takket være landslagets suksess. For meg er det fint å få oppleve dette fra andre siden, som en supporter. Jeg er glad for å være her med den nederlandske fansen.

SUPPORTER: Van der Vaart sitter sammen med den nederlandske fansen under VM. Foto: WEGARD BAKKEHAUG

25 år gamle Polman påpeker at det passer VM-jentene perfekt at det nederlandske fotballandslaget «suger» for tiden.

– Er det noen konkurranse mellom dere to idrettsprofilene?

– Mellom oss? Han er for gammel, svarer Polman og ler.

– Blir datteren deres håndball- eller fotballspiller?

– Håndball! roper familiens håndballspiller og venter på en reaksjon.

– Hæ? Nei da, håndball er greit det. Som tilskuer er det fint å være innendørs når det er kaldt og regner.

I kulden

Selv med 109 landskamper og en fortid i blant annet Ajax, Real Madrid og Tottenham, valgte van der Vaart overraskende FC Midtjylland i fjor høst for å bo sammen med kjæresten.

Nå er 34-åringen slitt med skader og lite spilletid i FCM mens toppscorer Alexander Sørloth og Gustav Wikheim har stjålet overskriftene.

– Nordmennene er hyggelige gutter som gjør en bra jobb. Det overrasker meg at ikke også Wikheim er på landslaget. Jeg håper han får sjansen snart, sier van der Vaart.

Han har et halvt år igjen av kontrakten som ikke kommer til å bli forlenget. Planen er likevel å spille minst en sesong til – ifølge ryktene muligens i Indonesia. Dersom fruen vil.

– Jeg vet ikke hva som skjer. Men det blir noe i nærheten av denne vakre kvinnen! Jeg får bli husfar, eller noe slikt kanskje. Det er bedre at jeg tar den jobben siden hun er ung.

HELE FAMILIEN: Polman med datteren Jesslynn på fanget og pappa van der Vaart i bakgrunnen. Foto: WEGARD BAKKEHAUG