– Det er helt sykt. Det er helt uvirkelig. Skjedde det? spurte Mowinckel NRK etter rennet.

Det skjedde faktisk. Etter en fantastisk andreomgang kunne Mowinckel strekke armene i været og feire sølvmedaljen.

– Det er ting jeg har drømt om og håpet på i så mange år. Jeg greier ikke å beskrive alt som skjer. Det er kaos nå, men det bra kaos, sa en overlykkelig Mowinckel.

Ventet i 82 år

Den eneste OL-medaljen i alpint på kvinnesiden før Mowinckel i dag tok sølv er fra helt tilbake i 1936. Da tok Laila Schou Nilsen bronse i kombinasjonen.

Det er 82 år siden!

– Jeg meldte det her, jeg. Det er så stort for norsk kvinnealpint. Jeg gråt da hun kom i mål. Vi har jobbet hardt for det her som lag, sa lagvenninne Nina Haver-Løseth som havnet på 15.-plass til NRK etter rennet.

SØLV OG GULL: Ragnhild Mowinckel (t.v.) og Mikaela Shiffrin (t.h) strekker armene i været. Foto: Pontus Lundahl/TT / NTB scanpix

– Det er den råeste alpindagen vi har hatt. det er en historisk alpindag, sa NRKs alpinekspert Marius Arnesen om prestasjonen.

Gir Løseth inspirasjon

Etter sølvmedaljen satt superlativene naturlig nok løst fra Nina Haver-Løseth.

– Det inspirerer meg til å gi full gass, og risikere, slik som hun gjorde i dag.

I morgen er det klart for kvinnenes slalåm. Der er nettopp Haver-Løseth det største norske medaljehåpet.

– I dag fikk hun betalt med en olympisk medalje. Det er selvsagt noe jeg har lyst til også i morgen, sier hun.

Før den tid lover hun at Mowinckel skal feires.

Kjørte seg opp

Etter førsteomgangen lå Mowinckel på den skumle fjerdeplassen. Hun gikk offensivt ut fra start, men la også noe tid igjen i noen partier.

– På toppen skulle jeg bare la det briste eller bære. Jeg vet at jeg gjør småfeil nedover. Ja det er «close» noen ganger. Det er innerski og litt forskjellig, men jeg prøver bare og få med meg farten. Når jeg kom inn og så grønt tall er det toppen av kransekaken av mestringsfølelse, sa hun om sitt eget renn.

Småfeil og innerski til tross, i mål var hun nitten herlige hundredeler foran tyske Viktoria Rebensburg.

Kjetil Jansrud som selv tok sølv i utfor torsdag var dypt imponert over prestasjonen til Mowinckel.

– Det å sitte på dopingkontrollen og vite at Ragnhild tar sølvet det er helt utrolig. Jeg har sett på hennes utvikling, og spesielt på lærdommen i det å gi gass på renn, det er ingen som har tvilt på at hun ikke har vært god nok. Det er utrolig imponerende. Vi ser vel henne på medaljeseremonienen. Jeg håper det blir noen gode klemmer.

Shiffrin suveren

– Det kan bli medalje! spådde NRK-kommentator Thomas Lerdahl.

Og medalje ble det.

– Sjukeste! ropte Mowinckel inn i tv-kameraene i målområdet.

Bronsen var allerede sikret da Federica Brignone kom i mål syv hundredel bak Mowinckel. Da lederen etter førsteomgangen Manuela Mölgg ikke taklet presset og havnet på en åttendeplass var også sølvmedaljen sikret.

Mikaela Shiffrin som har vært suveren i hele år tok gullmedaljen.