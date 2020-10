Møte om landslagsbråket: – Sørloth har beklaga

Sørloth og Lagerbäck var søndag i møte om bråket etter tapet for Serbia i EM-kvalifiseringa, og der blei det bestemt at partane skal sjå framover, skriv NFF.

Der kjem det fram at Sørloth er samd med Lagerbäck og assisttrenar Per Joar Hansen om følgjande:

«Alexander har forstått at kommunikasjonsformen ble feil, noe han beklager, og vi er enige om hvilke guidelines som gjelder på landslaget.

I etterkant av Serbia-kampen oppsto det som kjent en opphetet diskusjon. I en prestasjonskultur skal det være høyt under taket. Denne gangen ble temperaturen for høy, og diskusjonene gikk for langt fra begge parter.

Alexander og trenerteamet presiserer at han ikke har sagt at trenerne er inkompetente, men Alexander beklager at han argumenterte på en måte som gjør at de har oppfattet det slik», skriv NFF.

Både Alexander Sørloth, trenerteam og kapteinsteam er opptekne av å legge saka bak seg og fokusere på dei komannde landskampane.

Landslagskaptein Stefan Johansen var også med i samtalene søndag.

Det var VG som først melde om bråket som oppstod under evalueringa, og i dagane etterpå stod begge partar på sitt. Tonane var så alvorleg at det blei reist spørsmål om Lagerbäcks autoritet.

Før helga sa NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt at det var Lagerbäcks oppgåve å finne ei løysning med Sørloth.

– Saka oppsto i landslagsmiljøet og må løysast der. Lars leier denne troppen og alt som har med A-landslaget å gjere. Det er også han som har ansvaret for å fullføre prosesser og til slutt løyse saka, sa Bjerketvedt til NTB.

I dag har dei skværa opp.