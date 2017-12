Mot ny duell mellom Carlsen og Karjakin: – Han vil veldig gjerne ta fra meg tittelen

Det ser ikke spesielt lyst ut for Magnus Carlsen før siste dag av lynsjakk-VM. Han ligger to hele poeng bak turneringsleder Sergej Karjakin. Russeren er regjerende mester i den hurtigste disiplinen, og med andre ord en meget habil lynsjakk-spiller.

Men Carlsen er ikke videre bekymret.

– Det er ikke så dramatisk. Jeg ligger to poeng bak, så jeg må bare slå Karjakin, også må han spiller et par remiser mer enn meg, sa 27-åringen etter første dag av lynsjakk-VM.

– Jeg har ingen problemer med Magnus, og hvis vi må spille mot hverandre, gjør vi det. Det er mange andre sterke spillere her, så jeg må bare fokusere på å spille bra sjakk, sa Karjakin til NRK etter de elleve første partiene.

Rivaler fra barndommen

REGJERENDE MESTER: Sergej Karjakin ligger godt an til å forsvare tittelen sin før siste dag av lynsjakk-VM. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Det er liten tvil om at Carlsen mer enn noe annet ønsker å ta tilbake tittelen fra russeren.

Under lynsjakk-VM i fjor endte de to på samme poengsum, men Karjakin fikk pokalen fordi han hadde møtt bedre motstand. Carlsen mente dessuten at en annen spiller hadde godtatt remis mot russeren i en vunnet stilling, for å gi ham poenget han trengte for å ta sammenlagtseieren.

Men historien om de to begynner lenge før det. Karjakin ble tidenes yngste stormester som 12-åringen, tett etterfulgt av Carlsen. De to vokste opp som rivaler, men da Carlsen ble verdensener og etter hvert verdensmester, hadde russeren stagnert.

De siste årene har han imidlertid etablert seg i verdenseliten, og sikret seg retten til å utfordre Carlsen i fjorårets VM-match. Det ble en langt tøffere kamp enn mange hadde forutsett, og Karjakin ble hyllet for sitt forsvarsspill. Men da kampen måtte avgjøres med hurtigsjakk, var Carlsen sterkest.

En måned senere var det altså Karjakin som kunne juble, da han ble verdensmester i lynsjakk.

– Jeg tror nok Magnus veldig gjerne vil ta fra meg tittelen, sier en ærlig Karjakin til NRK.

Frustrert Carlsen

IRRITERT: Magnus Carlsen fikk diskutert seg frem til seieren han rettmessig skulle ha etter første parti. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Første dag av lynsjakk-VM i Saudi-Arabia ble en eneste lang berg-og-dal-banetur for Carlsen.

Han ble idømt seier i første runde, etter en lang diskusjon med dommerne, som først hadde gitt seieren til motstanderen.

Men det kostet krefter, og i andre parti ble det tap.

Så fulgte en lang rekke seiere, men mot slutten av dagen kom litt for mange remiser, og i det viktige ellevte partiet, måtte Carlsen se seg slått.

– Det er veldig uheldig. Problemet er at jeg spiller så dårlig, sa en frustrert Carlsen, som desperat ønsker seg VM-tittelen i lynsjakk etter at hurtigsjakk-gullet glapp torsdag.

– Jeg kan ikke tenke så mye på å vinne turneringen når jeg spiller sånn som jeg gjør nå. Det må bli veldig mye bedre til i morgen.