På fredag var svenske Abbas Mohamad (24) på prøvespill med HamKam.

Lørdag ble han sendt hjem.

Årsaken til at han ble kastet ut av sin svenske klubb GAIS, var for å ha støttet Andrew Tate.

HamKam-ledelsen fikk vite det samme på påskeaften.

– De holdningene og den supporten til Andrew Tate stemmer ikke overens med de verdiene vi som klubb ønsker å stå for, og da fikk han beskjed om det i går og reiste hjem, sier daglig leder i HamKam, Bent Svele til NRK.

Tate har blitt beskrevet som internetts farligste mann og er tiltalt for flere kriminelle forhold.

Andrew Tate har sagt at... Ekspandér faktaboks Kvinner hører til i hjemmet, ikke kan kjøre, og er mannen sin eiendom.

Voldtektsoffer bør «påta seg skylden» for det som skjedde med dem.

Han liker å date kvinner som er 18–19 år fordi han kan «ha en innvirkning» på dem.

Han ikke er «en jævla voldtektmann», men liker idéen om å kunne gjøre det han vil.

Menn som ligger med noen andre enn kjæresten bare er utro dersom de er forelsket, men at kvinner er utro uansett.

Han liker å sette seg ned med folk og snakke om hvordan de kan tjene penger på krigen i Ukraina.

Det var Nettavisen som omtalte saken først.

– Burde funnet ut av det tidligere

HamKam har serieåpning mot Sandefjord på mandag.

En av spillerne, Halvor Opsahl, ble skadet og fotballaget trengte derfor en midtstopperforsterkning.

De var nødt til å se etter spillere uten kontrakt.

– Vinduet er stengt og det betyr at hvis vi skal skaffe forsterkninger da, er vi helt avhengige av å finne spillere som ikke er i klubb. Da dukker det opp noen spillere, også inviterer vi de på prøvespill og gjør en litt for dårlig bakgrunnssjekk.

– Det kan godt være at vi burde funnet ut av det tidligere, før han kom, men sånn ble det, sier Svele.

DÅRLIG: Daglig leder i HamKam, Bent Svele, sier de har gjort en litt for dårlig bakgrunnssjekk. Foto: Geir Olsen / NTB

«If i speak i am in big trouble»

NRK har kontaktet Abbas Mohamad for en kommentar, men han har foreløpig ikke svart.

På Instagram har han derimot søndag delt to bilder av seg selv med teksten: «If i speak i am in big trouble.» Oversatt til norsk: «hvis jeg sier noe, får jeg store problemer.»

Flere medier har skrevet om Abbas Mohamads støtte til Tate.

– Jeg så to timer med klipp, og mye av det han sa stemte overens med hvordan jeg tenker, fortalte 24-åringen i et intervju med Aftonbladet.

Han sa til avisen at han ønsker å videreformidle livsrådene til Tate, at han ikke mener han burde unnskylde seg og at han på ingen måte er en kvinnehater.

ARRESTERT: Andrew Tate og broren Tristan, til høyre, ble løslatt fra fengselet fredag ​​31. mars 2023. Tate er mistenkt for organisert kriminalitet og menneskesmugling, og skal sitte i husarrest framover. Foto: Andreea Alexandru / AP

Etter treningen med HamKam på fredag sa Abbas Mohamad til Hamar Arbeiderblad at det var spennende å være med på prøvespillet.

– Det virker som en bra klubb. Jeg kjenner jo ingen spillere fra før, så det tar litt tid. Jeg har som nevnt ikke spilt kamper på lenge, men jeg føler meg i meget bra form. Jeg har trent hardt, sa han til lokalavisen.

Men mer fotball i Hamar blir det ikke for han nå.

Les også: Her henger budskap om Andrew Tate i en av Forsvarets barer

Eliteserien sparkes i gang mandag 10. april med åpningskampen Rosenborg – Viking. Kampene kan du følge på radiokanalen NRK Sport og på nrk.no.