Moan: – Tiden min kan være over

– Jeg har vært med så mange år, og nivået har aldri vært høyere. Det hoppes (langt) og gås ekstremt fort. Det kan hende tiden min som aktiv idrettsutøver er over, sier Moan til NRK etter 13.-plassen i storbakkerennet onsdag.

Moan kjempet seg inn i VM-troppen etter en blytung sesong, og selv om han ble vraket til VM-åpningen, bidro han til lagsølv søndag.

– Koster veldig mye

Trønderen varsler en ordentlig evaluering etter sesongen, men han merker at toppidrettslivet er tøft.

– Du tenker at tiden kan være forbi fordi nivået er blitt så høyt?

– Ja, nivået utvikles hele tiden med sultne utøvere. Kombinertsporten har blitt mer og mer hopp enn skiidrett, og jeg kjenner at det koster veldig mye i forhold til vektstyret og holde kroppen ved like til å kunne hoppe godt på ski. I 2013 prioriterte jeg veldig hopping, som i dag, og så går jeg godt under pari i forhold til det jeg er vant til, sier Moan.

SØLVGLIS: Her er Magnus Moan (f.v.), Jørgen Graabak, Magnus Krog og Mikko Kokslien med VM-sølvet fra lagkonkurransen. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

– Nødt til å overleve

Trønderen ble den eneste nordmannen til å ta medalje i sju strake VM da Norge tok lagsølvet bak Tyskland.

Til sammen har 33-åringen ni VM-medaljer, fire OL-medaljer og 25 verdensupseire.

Moan ønsker imidlertid ikke å forlenge karrieren hvis han vurderer det slik at han ikke klarer å kjempe mot de beste.

– Definitivt ikke. Man er nødt til å overleve også med tanke på økonomien. Det er en totalvurdering som må gjennomgås, sier Moan.