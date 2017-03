Ingenting stemte for Jørgen Graabak i hoppbakken. Trønderen lå på en 28.-plass før langrennet i onsdagens konkurranse og det meste var spolert før han satte av gårde to minutter og 33 sekunder bak teten i langrennet.

– For tidlig med teknikken

– Jeg har prøvd å ta til meg en litt mer offensiv teknikk i hoppbakken, sier Graabak etter dagens konkurranse der han endte på en 22.-plass.

SKUFFET: Jørgen Graabak. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Men dette er en teknikk Olympiatoppen har frarådet han å ta i bruk i Lahti.

– Jeg fikk en beskjed om at det å tro på at jeg skulle ha denne teknikken i boks til Lahti og få det til i konkurranse ville vært flaks. Når man ser toppnivået har men lyst til å prøve og jeg angrer ikke på det. Men det ble nok litt for tidlig med denne teknikken i Lahti 2017, innrømmer Graabak ovenfor NRK.

Graabak forteller at det var hoppspesialist Steinar Bråten som frarådet han å ta i bruk den offensive stilen i bakken.

– Det var gambling, det visste vi, sier 25-åringen.

Tyske Johannes Rydzek var suveren i dagens konkurranse og tok sitt femte VM-gull i karrieren, det tredje i dette mesterskapet.

Vraker seg selv til lagsprinten

Espen Andersen ble beste nordmann med en tiendeplass, noe som også er nordmennenes beste plassering på en enkeltdistanse under årets verdensmesterskap.

– Det ble tre meter for kort i hoppbakken. Vi kom oss aldri opp, så da gikk det for fort i teten. Jeg hadde som mål å ta en medalje her i dag, sier Andersen til NRK etter rennet.

Dermed ble det ingen individuell medalje på de norske gutta i Lahti. Nå er det kun lagsprinten igjen. En øvelse Graabak vraker seg selv til.

– Om jeg skulle tatt ut det laget, så ville ikke jeg vært på det for å si den sånn, sier Graabak klart.