Vraket Moan om egne sjefer: – Katastrofal håndtering

FORSTÅR SKUFFELSEN: Landslagssjef Kristian Hammer. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg er totalt uenig i valget. Det er en katastrofal håndtering. Å vente så lenge, synes jeg er helt bak mål. Utøverne trenger å få en beskjed så de kan forberede seg så godt som mulig. At de venter helt til nå, synes jeg er amatørmessig, sier Moan til NRK.

Da sportssjef Ivar Stuan presenterte laget til fredagens VM-åpning, var ikke Moan blant de utvalgte.

Jørgen Graabak, Espen Andersen, Magnus Krog og Mikko Kokslien, som kom inn i troppen på overtid, får representere Norge.

– Siste man trenger

– Det er en merkelig å ta en avgjørelse når de gir uttrykk for at de fire første som er tatt ut, er sikret å gå den første konkurransen. Jeg ble også lansert som en klar medaljekandidat. Jobben jeg har gjort, er meget bra. Jeg har snudd hver stein for å komme dit jeg er. Jeg er sjelden eller aldri vært bedre preppet, sier Moan.

Selv om han har vært svakest på hopptrening de siste dagene, påpeker Moan at han har en ny hoppdress og nytt undertøy, som han ennå ikke har tatt i bruk.

Han valgte å stå over torsdagens trening etter erfaringen fra 2009-VM, der det ble for mange hopp i forkant av øvelsene.

Han peker videre på at han har hoppet sterkt på trening i Lillehammer og Granåsen.

– At de gir ikke klarsignal, er utrolig dårlig. Det siste man trenger, er en situasjon der man føler seg utrygg og får en intern konkurranse, mener Moan.

– Vurdert annerledes

Landslagssjef Kristian Hammer har stor forståelse for at Moan er skuffet og frustrert.

Uttaket drøyde lenge etter grundige diskusjoner.

Når han får høre Moans utblåsninger, svarer Hammer:

– Det kan han mene. Det har vært vanskelig. Mikko har hoppet seg inn helt på slutten, forklarer landslagssjefen.

– Etter det første hoppet (95 meter), har han vært den dårligste av våre i bakken. Jeg er enig at han har vært bra i det siste, men ikke god nok her, sier Hammer.

– Han mener det sene uttaket bidrar til utrygg, intern konkurranse?

– Det får stå for hans regning. Vi har vurdert det annerledes, sier Hammer.

Etter en tung førjulsessong kvalifiserte Moan seg til VM-troppen med 3.-plassen i Val di Fiemme 13. januar.

Kun Graabak (to) og Kokslien (én) står med individuelle pallplasser denne sesongen.

– Men det har vært tett. Krog har også vært nær pallen. Det er mange måter å se det på, men jeg skjønner at han er skuffet, sier Hammer.

Etter at Moan har blåst ut sin frustrasjon, understreker trønderen at han ønsker lagkameratene og laget alt godt på fredag.

– Nå må de bare gi gass, sier 33-åringen.