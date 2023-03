Mistet broren i sommer – tok overraskende NM-gull

Solbakken bekrefter til NRK: Østigård starter

Leo Skiri Østigård starter kampen mot Spania på lørdag. Det bekrefter landslagssjefen på en pressekonferanse fredag.

– Vi var spent på han. Han har spilte seg inn på laget gjennom det han gjort på trening. Han har sett veldig bra ut. Han starter i morgen, sier Ståle Solbakken til NRK.

Napoli-spilleren har slitt med spilletid i Italia, men har fått mye tillit på landslaget.

Morten Thorsby var også på plass og svarte på spørsmål fra pressen. Han sier til NRK at landslaget har studert Spania nøye de siste dagene og funnet svakheter.

– Spania borte er en av de tøffeste kampene i en kvalik til et mesterskap. Men vi har sett på Spania i noen dager og jeg tror vi har funnet noen muligheter. Hvordan vi kan angripe de og hvordan vi skal forsvare oss. Vi har mange kvaliteter og blitt bedre i mange faser av spillet, forteller midtbanespilleren.

Spania-trener Luis de la Fuente, som har hatt sin første uke som landslagssjef, fikk fredag spørsmål om han er glad for at Erling Braut Haaland ikke spiller mot Spania lørdag.

– Det er alltid veldig synd når spillere er skadet, det er det styggeste som finnes i dette spillet. Når det er sagt, hvis jeg hadde fortalt deg at jeg ville se Haaland på banen i morgen, og du hadde trodd meg, hadde vi begge løyet, sier han.

Spania-kaptein Alvaro Morata fikk også spørsmål om Norges superspiss. Han prøvde da å dysse ned viktigheten av at Haaland mangler.

– Han er på et utrolig nivå og er en av de beste, om ikke den beste, akkurat nå. På den ene siden er det bra for oss at han ikke er med, for han er i god form, men de har også andre gode spisser, spillere som for eksempel er i vår egen liga, sier Morata og tenker da på Alexander Sørloth og Jørgen Strand Larsen.

Spania-Norge sparkes i gang klokken 20.45 lørdag.