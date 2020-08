Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

4. september møter landslaget Østerrike på Ullevål. Flere av spillerne reiser fra såkalt røde land. Mandag ble også motstandernasjon Østerrike definert som rødt av regjeringen.

Tidligere i august la Norges Fotballforbund (NFF) inn en henvendelse til kulturdepartementet om å få godkjent landslagsspillernes reiser til Norge som jobbreiser.

Om det godkjennes vil de slippe innreisekarantene på ti dager før kampen spilles.

De fleste spillerne er for tiden hos sine respektive klubber i en viktig sesongoppkjøring. Store klubber som Real Madrid og Borussia Dortmund slipper neppe sine spillere tidligere slik at de kan sitte i karantene før en landskamp.

Nå har NFF tatt en avgjørelse uavhengig av kulturdepartementet. Det bekrefter konkurransedirektør Nils Fisketjønn til NRK i en tekstmelding.

Baserer seg på Høie-uttalelse

«Vi har sammen med RBK tolket og definert innreise fra røde Schengen-land som jobbreise. Nasjonale bestemmelser for innreise grunnet jobb kombinert med den veldig strenge UEFA protokollen med utvidet testing oppleves veldig sikkert. Den samme vurderingen gjøres for våre landslag. Innreise utenfor Schengen er noe annet. Et unntak her krever en endring i forskriften. Vi har god dialog med KUD rundt dette», skriver Fisketjønn.

TOLKER SELV: Nils Fisketjønn er leder for konkurranseavdelingen i Norges Fotballforbund. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Videre skriver han at avgjørelsen er basert på erfaringer så langt, og tilbakemeldingene fra helseminister Bent Høie.

Tilbakemeldingene Fisketjønn sikter til er Høies intervju med NRK forrige uke. Helseministeren fortalte at han tror landslagsspillernes innreiser vil bli definert som jobbreiser, men han presiserte at det er kulturdepartementet som sitter på avgjørelsen.

NRKs spørsmål om NFF opplever at kulturdepartementet stiller seg bak avgjørelsen som er tatt blir ikke besvart.

Avgjørelsen er ikke tatt

Kulturdepartementet bekrefter til NRK at de ikke har tatt en avgjørelse på NFFs henvendelse.

NRK spør også kulturdepartementet om de stiller seg bak den avgjørelsen NFF har tatt.

– Dette er til behandling i Helsedepartementet og Kulturdepartementet og vi må komme tilbake til om det vil være mulig å gjøre et unntak her. For øvrig gjelder at fotballspillere må forholde seg til de karantenebestemmelsene som til enhver tid er gjeldende, sier statssekretær Gunhild Berge Stang i kulturdepartementet til NRK.

Likevel ser det ut til at landslagets kamper mot Østerrike og Nord-Irland vil bli spilt.

Det samme gjelder Rosenborgs møte med islandske Breidablik i kvalifiseringen til kommende sesongs Europaliga.

Erstatter karantene med testing

I en tekstmelding til NRK bekrefter daglig leder i Rosenborg BK, Tove Moe Dyrhaug, at kampen blir spilt i Trondheim.

Alternativet til trønderne var å flytte kampen til Ungarn, en nøytral grunn godkjent av UEFA.

BEKREFTER KAMP: Daglig leder i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Som en erstatning til innreisekarantene vil spillerne som krysser landegrenser være nødt til å følge en streng protokoll for internasjonale kamper. Det europeiske fotballforbundet (UEFA) står bak protokollen.

Den innebærer at utøverne skal testes ti dager før reise, tre dager før reise, tar et chartret fly, spiser i egne seksjoner under reise og opphold, og sitter i en karantene på to til fire dager ved ankomst. De får ikke spille kamp før de har levert en negativ test.

Etter den første negative testen kan spilleren trene og spille kamper, men de må sitte i fritidskarantene til enda en negativ test er levert, tidligst innen fem dager fra den forrige.

NFFs avgjørelse omfatter også kvinnelandslaget. De møter Hviterussland og Wales 18. og 22. september. Det ventet at kulturdepartementet har tatt en avgjørelse innen da.