Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mandag var det europacuptrekning for fotballen. Der ble Rosenborg trukket til å møte islandske Breidablik i kvalifiseringen til kommende sesongs sluttspill i europaligaen.

Bare to dager etter trekningen ble øynasjonen definert som et rødt land av regjeringen.

Norges fotballforbund (NFF) har søkt om at internasjonale kamper skal gå innunder regelverket for jobbreiser, noe som sannsynligvis vil sørge for at Breidablik-spillerne slipper full innreisekarantene.

Det betyr at de ikke må gjennom en tidagerskarantene i Norge før de kan spille kampen mot RBK. Det vil de ikke ha tid til grunnet oppsettet i deres hjemlige liga.

Får Lars Lagerbäck (t.v.) lov til å lede Erling Braut Haaland og resten av landslaget i kampene som spilles i september? Det er opp til kulturdepartementet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Det samme gjelder for landslaget som skal møtes til kamper mot Østerrike og Nord-Irland i nasjonsligaen den 4. og 7. september.

Landslagsperiodene blir satt til bestemte tidspunkt. Før og etter er spillerne hos sine respektive klubber. De vil derfor ikke ha mulighet til å sitte ti dager i karantene før hjemmekampen mot Østerrike skal spilles.

Eller for å si det på en annen måte: Real Madrid slipper neppe Martin Ødegaard til Norge midt i en viktig del av sesongoppkjøringen for at han skal sitte i karantene i over en uke.

Også Moldes kamp mot finske KuPS Kuopio i kvalifiseringen til Mesterligaen omfattes av dette.

– Arbeidsreise

Nå får imidlertid fotballen et godt tegn fra helseministeren.

– Det er avhengig av den som reiser. Hvis jobben din er å drive med idrett og det er ditt yrke, så vil det være en arbeidsreise dersom du må reise for å utøve idretten din.

Det svarer helseminister Bent Høie til NRK på spørsmål om landslaget kan møtes til spill mot Østerrike og Nord-Irland i september.

Helseminister Bent Høie gir fotballen håp for de internasjonale kampene som venter i september. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Men man må da følge de reglene som gjelder for jobbreiser i Schengen-området, og man er avhengig av at utøveren bor innenfor Schengen, EØS eller EU, legger helseministeren til.

Han forteller videre at kulturdepartementet for tiden behandler en forespørsel fra NFF om spillerne må i karantene.

Kulturdepartementet opplyser overfor NRK at de ikke ønsker å kommentere Høies utsagn.

– Vi har ikke mottatt en søknad, men vi har fått skriftlige henvendelser fra fotballforbundet. Jeg forstår godt NFFs bekymring og ønske om rask avklaring, sier statssekretær Gunhild Berge Stang til NTB.

– Spørsmålet nå er om det kan gjøres en forskriftsendring. Dette er til behandling, og vi må komme tilbake til om det vil være mulig å gjøre et unntak her. Konkrete spørsmål om reiserestriksjoner og smittevern må rettes til helsemyndighetene, legger statssekretæren til.

– Gir ingen mening

Daglig leder i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug, mener at testregimet som ligger til grunn for internasjonale kamper er så strengt at det i dette tilfellet burde holde til å kategorisere profesjonell fotball som arbeid.

– Vi følger E-cupmanualen som er satt av UEFA (Det europeiske fotballforbundet journ. anm.), og via den tas smittevern på veldig stort alvor, sier Dyrhaug til NRK.

Tove Moe Dyrhaug mener det er naturlig at profesjonelle fotballspilleres kamper skal regnes som jobbreiser. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Manualen innebærer at utøverne testes ti dager før reise, tre dager før reise, tar et chartret fly, spiser i egne seksjoner under reise og opphold, og sitter i en karantene på to til fire dager ved ankomst. De får ikke spille kamp før de har levert en negativ test.

Selv da er ikke alt over.

Etter den første negative testen kan spilleren trene og spille kamper, men de må sitte i fritidskarantene til enda en negativ test er levert, tidligst innen fem dager fra den forrige.

Dersom NFF ikke får medhold i søknaden, må Rosenborg arrangere kampen i utlandet, nærmere bestemt i Ungarn, som UEFA har satt opp som en mulig nøytral bane.

Det er fordi Rosenborg som hjemmelag har ansvar for at kampen blir gjennomført.

– Fra et smittevernsperspektiv gir det jo ingen mening at vi i Rosenborg skal ta med oss 30 stykker til Ungarn for å spille kamp, og at Breidablik skal ta med sine 30, sier Dyrhaug.