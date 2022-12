Mener internett-kjendis brøt reglene etter VM-finalen

– Enda en absurditet, skrev New York Times-reporter Tariq Panja og la ut et bilde av «Salt Bae» som holder VM-pokalen etter Argentinas seier mot Frankrike søndag.

Faktisk kan stuntet være et brudd på Fifas egne regler. Det internasjonale fotballforbundet skriver nemlig følgende på sine hjemmesider:

– Som et av de mest anerkjente sportssymbolene i verden, og et uvurderlig ikon, kan det originale VM-troféet bare berøres og holdes av en svært utvalgt gruppe mennesker som inkluderer tidligere vinnere av VM og statsledere.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Fifa angående det mulige regelbruddet, men har foreløpig ikke lyktes.

Dette bildet har skapt debatt etter finalen. Foto: Skjermdump / Instagram

Reaksjonene har haglet mot den tyrkiske internettkjendisen siden han la ut bildet på sin Instagram-konto søndag kveld.

«Salt Bae» slaktes for å bryte Fifas VM-regel» skriver den britiske The Mirror, som er en av flere aviser som omtaler episoden.

– Fatter det ikke

Også på sosiale medier kryr det av kritiske tilbakemeldinger mot kokken som er blitt verdensberømt for sin spesielle måte å drysse salt på.

NRKs VM-ekspert Kristoffer Løkberg fikk med seg at Goekce plutselig dukket opp i begivenhetenes sentrum etter den høydramatiske finalen.

– Jeg skjønner ikke hva han gjør der i utgangspunktet. Hva i huleste har han nedpå der å gjøre under en feiring? Du har oppnådd det største det er mulig å oppnå som fotballspiller, og så skal han ned og blande seg inn ... Jeg fatter det ikke, sier Løkberg.

Denne pokalen er idrettsverdens kanskje aller gjeveste. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

VM-pokalen anses som idrettsverdens kanskje aller gjeveste. Den 36,5 centimeter høye pg seks kilo tunge pokalen, der nesten fem kilo består av rent 18-karats gull, skal ha en anslått produksjonsverdi på rundt 2,3 millioner kroner.

Fifas reglement gjør sitt for å verne om både mystikken og eksklusiviteten til VM-troféet.

Professor: – En sovende regel

Matti Goksøyr, professor i historie ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap ved Norges idrettshøgskole, mener det er helt vanlig at de store sportsorganisasjonene innfører egne regler for å gjøre produktet deres eksklusivt og viktig.

– Her ved at ingen andre får røre pokalen, det handler om å gjøre dette til noe spesielt og stort, sier han til NRK.

Professoren påpeker at den opprinnelige VM-pokalen var en vandrepokal og er for lengst delt ut til det første landet som vant tre VM-titler (Brasil vant Jules Rimet-trofeet i 1970), og da måtte de opprette en ny.

– Da kan jeg godt tenke meg at de har føyd til slike regler for å gjøre pokalen mer eksklusiv. Men en ting er reglene, noe annet er hva man gjør i virkeligheten, og idrettsledere er svake for kjendiser. Jeg kan godt tenke meg at dette er en sovende regel, mener Goksøyr.

– Tror du ikke misnøyen bunner ut i at mange er opptatt av at man skal ha respekt for historiske symboler VM-pokalen faktisk er?

– Jo, det kan godt være det også. Dette høres kanskje kynisk ut av meg, men jeg mener man må ha litt perspektiv på ting. Dette har jo skjedd før, og verden har ikke gått under av den grunn, svarer han.

Rihanna: – Jeg tok på pokalen

Det er ikke første gang det dukker opp slike saker i kjølvannet av VM-finaler. I 2014, da Tyskland vant troféet i Brasil, endte det tyske landslaget opp med å feste sammen med popstjernen Rihanna etter kampen.

Det kom sterke reaksjoner da det dagen etter dukket opp haugevis av bilder av at Rihanna holdt pokalen.

– Jeg tok på pokalen, jeg holdt pokalen, jeg kysset pokalen og jeg tok en selfie med pokalen. Jeg mener ... Hvordan ser DIN «bucket list» ut, skrev artisten på Twitter i etterkant.

Hun var ikke den eneste. Tysk og internasjonal presse flommet over av bilder av at spillernes kjærester og bekjente fikk holde det synlige beviset på VM-triumfen.

Tysklands Mario Götze (t.v) og Sami Khedira lot kjærestene Ann-Kathrin Broemmel og Lena Gercke ta på pokalen etter finalen i 2014. Foto: Montasje / NTB

I 2018 var troféet for øvrig på besøk i Norge.

Aftenposten skriver at Egil «Drillo» Olsen, Norges tidligere landslagssjef, «fikk klar beskjed» om at han ikke fikk lov til å ta på det.

Drillo valgte, i motsetning til Salt Bae, å respektere ønsket.

Ifølge Fifas hjemmesider får VM-vinnerne bare beholde det originale troféet i et begrenset tidsrom, før det må leveres tilbake. Da får vinnerlandet i stedet utdelt en mindre gulltung turneringsutgave som blir inngravert med årstall, vertslandets navn og tidligere vinnere.