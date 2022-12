Argentina er VM-vinnere for første gang siden 1986. De vant finalen etter straffekonkurranse der Argentina scoret på fire av fire, mens Kingsley Coman og Aurélien Tchouaméni bommet for Frankrike.

Se høydepunktene her:

Høydepunkter: Argentina 3 - 2 Frankrike (4-2 etter straffer) Du trenger javascript for å se video.

VM-triumfen kom på et fullstendig ellevilt og dramatisk vis.

– Dette kommer vi alle til å huske så lenge vi lever, sa NRK-ekspert Nils Johan Semb, og har nok rett i det.

Lionel Messi og hans mannskap ledet nemlig 2-0 helt til det sto igjen ti minutter av kampen og hadde tilsynelatende full kontroll.

– Helt sykt

Men så våknet Frankrike.

Først reduserte superstjernen Kylian Mbappé til 1-2 på straffe i det 80. minutt, før han utlignet til 2-2 to minutter senere.

Kylian Mbappé var lenge usynlig i VM-finalen, men store spillere skal man aldri avskrive. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

– Det er helt sykt. Det er nesten ikke til å forstå. Frankrike skapte ikke noe som helst før straffesparket, og etterpå så har de dominert kampen fullstendig, sa NRKs VM-ekspert Åge Hareide da kampen gikk til ekstraomganger.

Og sykere skulle det bli. Etter 108 minutter scoret Messi sitt andre mål for kvelden da han pirket inn 3-2 fra kort hold.

For å gjøre dramaet komplett: Målet ble stående etter en VAR-sjekk som viste at det ikke var offside i forkant av målet – med minst mulige margin.

– De argentinske spillerne sitter og gråter på benken, sa NRK-ekspert Carl-Erik Torp etter det dramatiske målet de trodde sikret VM-gullet.

Her scorer Lionel Messi målet som sørget for 3-2 til Argentina. Foto: Thanassis Stavrakis / AP

Men igjen slo Frankrike og Mbappé tilbake. De fikk straffespark i det 115. minutt, og superspissen satte selv inn 3-3 og fullbyrdet hat tricket.

Da gikk kampen til straffesparkkonkurranse, og der klarte Argentina å vippe kampen i sin favør.

– Vil bli vist frem i 100 år

VM-triumfen i Qatar er den stolte fotballnasjonens første VM-gull siden Mexico i 1986.

Og ikke minst: Lionel Messi (35) har nå vunnet troféet mener har manglet for å sementere ham som tidenes beste fotballspiller.

Tidligere storspiller Gary Neville fulgte kampen for ITV og ble helt lamslått av det han fikk se.

– Hvis du hadde sagt før kampen at vi ville få se et hat trick fra Mbappé, men at Messi skulle løfte troféet … Som en nøytral vil jeg si at dette er den perfekte slutten på VM. Men det vi nettopp har sett er noe utrolig spesielt når det kommer til sport og fotball. Nå får vi se et øyeblikk som kommer til å bli vist frem i 100 år, nemlig at Messi løfter VM-pokalen, kommenterer Neville.

Dette bildet er historisk. Messi fikk for første gang løfte VM-troféet, det eneste han har manglet. Foto: FRANCK FIFE / AFP

– Tidenes største

Messi er tidligere tildelt Gullballen, den kanskje mest prestisjefylte individuelle prisen i internasjonal fotball, sju ganger. Han har vunnet Mesterligaen fire ganger, La Liga ti ganger, OL og Copa America, men VM-troféet har lenge glimret med sitt fravær.

Frem til nå.

I Qatar har Messi vært i fenomenal form og tidvis båret Argentina-laget på ryggen. Og søndagens batalje ble Messis siste VM-kamp, noe han bekreftet allerede før kampstart.

I finalen scoret han to mål i løpet av kampen og satte samtidig sin straffe i straffekonkurransen.

Lionel Messi kysset VM-pokalen etter triumfen. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Snakk om å runde av på eventyrlig vis.

– Det er bare én ting å si: Nå er han best gjennom alle tider. Han har vunnet flest titler og levert stor fotball langt oppe i årene. Det er bare å gratulerer ham med alt, sier NRK-ekspert Åge Hareide.

Han får støtte av tidligere landslagssjef og nåværende NRK-ekspert Nils Johan Semb.

– For meg er han også den største gjennom tidene, men det hadde ingenting med denne finalen å gjøre. Nå er det liksom ikke noe å diskutere, mener Semb.

Hvem er tidenes beste fotballspiller? Lionel Messi Cristiano Ronaldo Pelé Diego Maradona Noen andre Vis resultat

Rørt Messi

Etter kampen fanget TV-bildene opp en svært rørt argentinsk superstjerne. Særlig da han fikk besøk av sine egne barn ute på gressmatta var det lett å se at han var preget.

– Det er godt å se at Messi nå viser litt følelser. Jeg vet ikke hvor mye dataspill Semb og Hareide har spilt, men han har rundet spillet. Nå mener jeg gutten kan legge skoene på hylla. Nå er han ferdig, han trenger ikke å gjøre mer, sier NRK-ekspert Tete Lidbom.

– Jeg sitter nesten rørt selv. Det er helt nydelig å se på. For meg ville han vært den beste jeg har sett i mitt liv uansett. Det er deilig at han får krone det hele med det gullet her, sier Kristoffer Løkberg.

Lionel Messi var rørt etter å ha vunnet den ene pokalen han manglet. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

– Fotballen er ferdig for ham nå

Den svenske stjernereporteren Erik Niva følger fotballen tettere enn de fleste for Aftonbladet. Han mener Messi nå har gjort det han kan gjøre på den største scenen.

– Fotballsporten utsatte ham for omtrent alt den hadde – motstand, tilbakeslag, grusomhet. Dette var den siste testen, dette var den siste «bossen». Messi klarte det også. Fotballen er ferdig for ham nå, skriver Niva i en kommentar etter finalen.

Feiringen bryter løs i Buenos Aires Du trenger javascript for å se video.

Gary Neville mener det er rettferdig at kampen ble som den ble.

– Det føles riktig at Messi har vunnet VM. Det føles som skjebnen var der for ham, og han bidro med enormt denne turneringen. Gjennom hele karrieren hans, har han lyst opp hver kamp han har spilt. Hvis du har sett Messi spille med egne øyne, er du velsignet, mener Neville på ITV.

– Du kan føle det i hele stadion her. Denne kampen er kanskje det beste jeg har sett i hele livet mitt, legger Neville til.

For Frankrike ble finalen en enorm nedtur, og de klarte ikke å forsvare VM-gullet fra 2018. Dermed har det fortsatt bare skjedd to ganger i VM-historien at et lag har klart å vinne VM to ganger på rad.

Hvem fortjente VM-tittelen mest? Argentina Frankrike Vis resultat

Argentinas Emiliano Martinez ble tildelt gullhansken for VMs beste keeper og valgte å feire slik. Foto: CARL RECINE / Reuters

Selve kampen startet med enveiskjøring fra Argentina, som regelrett kjørte over franskmennene fra første minutt.

– U tiligivelig forsvarsspill

Men det tok litt over 20 minutter før det ble skikkelig farlig foran mål. Da ble Angel Di Maria felt av Ousmane Dembélé innenfor sekstenmeteren, og den polske finaledommeren Szymon Marciniak dømte straffe.

– Det er utiligivelig forsvarsspill av Dembelé, sa NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Les også: Kalles Messis «livvakt»: – Det er vanvittig å se på

Selv om reprisene viste at franskmannen var borti foten til Di Maria, var det delte meninger om det var riktig å gi straffe. Drillo stemplet den som billig. Mens andre eksperter, som Alan Shearer på BBC, falt ned på at dommeren tok korrekt avgjørelse.

Iskald Messi

Messi var uansett iskald fra ellevemeteren og satte inn 1-0 med en straffe nede til venstre for Hugo Lloris.

– Han har roen i en VM-finale til å løfte blikket og bare se, og bare legge den rolig ned motsatt vei av der Hugo Lloris kaster seg. Det kan knapt gjøres bedre av verdens beste fotballspiller, sier Torp.

Messi sender Lloris feil vei og Argentina i ledelsen. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

Dermed ble kampen historisk på flere måter for Lionel Messi.

Først passerte han, med sin 26. VM-kamp, den tyske legenden Lothar Matthaus sin rekord for antall VM-kamper. Så scoret han sitt 12 VM-mål i karrieren, noe som gjør at han øker rekorden som tidenes mestscorende i VM for Argentina.

Og ikke minst: Han tangerte den brasilianske legenden Peles 12 VM-scoringer.

– En kontring av ypperste klasse

Og verre skulle det bli for et fransk lag som overhodet ikke klarte å henge med i svingene mot et sultent Argentina.

Ti minutter før pause økte nemlig sør-amerikanerne ledelsen etter et angrep som kommer til å stå igjen som et av mesterskapets vakreste.

Først ble Alexis Mac Allister spilt nydelig fri av en lekker Messi-detalj, før midtbanespilleren på vakkert vis fant Di Maria alene foran mål med neste trekk. Der gjorde han ingen feil og satte ballen over Lloris og i mål.

– En kontring av ypperste klasse, var dommen fra Drillo.

Angel Di Maria ble rørt etter sin egen scoring. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Argentina gikk til pause med 2-0 etter det som på alle måter var en perfekt omgang fra Lionel Scalonis menn.

Illustrerende for hvor dårlig det var: Frankrike-trener Didier Deschamps byttet ut både Ousmane Dembélé og Olivier Giroud så tidlig som fem minutter før pause.

Det tok 67 minutter før Frankrike hadde en avslutning i kampen.

– Jeg sitter her og er nesten litt sjokkert over det som har skjedd. Det har vært mer eller mindre ett lag på banen, oppsummerte Egil «Drillo» Olsen, som kommenterte kampen på radio for NRK, i pausen.

Frankrike hevet seg etter pause, men Argentina hadde god kontroll helt frem til det sto 79 minutter på kampuret.

Så tok finalen fullstendig fyr.

Fransk snuoperasjon

Da felte Nicolas Otamendi den franske innbytteren Randal Kolo Muani og laget straffespark. Der var Kylian Mbappé sikker og reduserte til 1-2.

Minuttet senere utlignet samme mann med en vakker avslutning fra ti meter.

– Det er helt utrolig hvor kjapt dette har snudd, sa NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

Kampen gikk dermed til ekstraomganger. Der scoret først Messi 3-2-målet etter 108 minutter, før Mbappé utlignet til 3-3 på straffe tre minutter før slutt.

I straffekonkurransen vant Argentina og satte sluttstrek for en finale av de helt skjeldne.

Og for dem som ikke liker fotball: Søndag gikk dere glipp av noe helt spesielt.