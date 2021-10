Mener hun har motbevist kritikerne: – Folk mente jeg gikk for penger og ikke utvikling

– Jeg visste hva jeg gikk til. At resten ikke gjorde det, og at man får småstikk om at folk mener man går for penger og ikke utvikling viser seg i ettertid å være veldig feil. Det er litt deilig, innrømmer Caroline Graham Hansen.

Iført shorts og med solbrune legger møter hun NRK utenfor landslagets hotell i polske Lodz. Den fungerende kapteinen er klar til å lede Norge til en ny seier i VM-kvalifiseringen, og selvtilliten hun tar med seg fra den råsterke sesongstarten i Spania kommer godt med.

Forrige sesong vant klubben «alt», og med 4-1-seier over Arsenal i mesterligaen, samt 43–1 i målforskjell etter syv serierunder i den spanske ligaen, virker Barca nærmest uovervinnelige.

Det forutså nok Graham Hansen tidligere enn mange andre.

Bestemte seg tidlig

Den norske teknikeren ble offisielt klar for Barcelona i mai 2019, kun to dager etter at klubben hadde blitt knust i mesterligafinalen av Ada Hegerbergs Lyon.

– Jeg hadde gått til Barca ganske lenge før det, og bestemt meg lenge før de gikk til mesterligaen. For min del så var jeg veldig sikker på hvor laget var på vei. At resten av verden ikke så det der og da var «bad luck» for dem.

Da hun gikk fra tyske Wolfsburg til Barca gikk hun betydelig opp i lønn, og NRK kunne erfare at grunnlønna var på rundt 3 millioner kroner, hvilket gjorde henne til en av verdens best betalte kvinnelige fotballspillere.

VANT TRIPPELEN: Caroline Graham Hansen og Barca vant både mesterligaen, den spanske serien og den spanske cupen forrige sesong. Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

26-åringen, som var på ønskelista til mange toppklubber i Europa, opplevde at klubbskiftet ikke var like populært blant alle. Hun forteller om kommentarer om at hun gikk til Barcelona kun for pengene. Nå håper hun at resultatene klubben har hatt de siste par årene motbeviser nettopp det.

– Folk har mange forskjellige meninger. Folk satte spørsmålstegn ved at Barca spilte fin fotball, men at det ikke var så mye mer enn det etter den finalen.

– Hvem kom kritikken fra?

– Tyskland og fans generelt som er veldig tett på fotballmiljøet på damesiden som følger med på veldig mye kamper kom med de stikkene, men jeg lever fint med det, sier hun.

Sendte stikk tilbake

Og til disse sendte hun et stikk tilbake tidligere denne måneden:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Til Unisport skal den norske spilleren ha sagt:

«Da jeg flyttet hit (til Barcelona) var det mye drittprat om at det var et skritt ned i karrieren min. Jeg følte meg trygg på at jeg kunne komme hit og hjelpe oss til å bli det laget alle i klubben trodde vi kunne bli.»

At enkelte var kritiske til klubbskiftet i 2019 synes hun bare er gøy i dag.

– Det er mye meninger, som det alltid er. Det viktigste for min del er at jeg visste hva jeg gikk til, og man ser at resultatene vi har klart å skape så langt har vært veldig bra. Så til nå har det vært et veldig bra valg for min del, sier hun.